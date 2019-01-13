洋基未與40號19勝王牌投手達成協議　將走入薪資仲裁

▲洋基可能與史華連諾（Luis Severino）進行薪資仲裁。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

洋基與8人談妥薪資協議，但去年19勝王牌投手史華連諾卻沒辦法達成共識。洋基提出440萬美元，遠低於史華連諾期待的525萬美元，雙方很可能走入薪資仲裁程序。

現年24歲的史華連諾連續兩年入選全明星，並且2018年斬獲生涯最多的19勝，雖然3.39防禦率比2017年的2.98還高出不少，但仍在全聯盟水準之上。

結束大聯盟生涯第4年的史華連諾取得薪資仲裁資格，眾家媒體評估他的價碼大概在500萬美元上下，而史華連諾則要求從60.5萬加薪到525萬美元，洋基提出的440萬美元遠低於他的期望，接下來雙方將有可能薪資仲裁程序。

洋基與8名主力達成薪資協議，包括因傷所苦的大物一壘手博德（Greg Bird）120萬美元、過去在薪資仲裁與洋基鬧不愉快的主力牛棚貝坦西斯（Dellin Betances）712.5萬美元，先發投手葛雷（Sonny Gray）750萬美元、主力遊擊葛雷格里斯（Didi Gregorius）1175萬美元、希克斯（Aaron Hicks）600萬美元、卡恩（Tommy Kahnle）138萬美元、派克斯頓（James Paxton）857.5萬美元、羅邁（Austin Romine）180萬美元。