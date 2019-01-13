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WCBA／黃英利放送當日最多12助攻　楊雅惠穩坐助攻后

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▲▼黃英利。（圖／CFP）

▲河南黃英利。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA進入第31輪賽事，此輪賽事河南黃英利繳出該輪最多的12次助攻，外帶8分、3籃板、1抄截表現，但仍不敵陝西劉希曄砍下12分、5籃板、4助攻與林仙芳的7分、5助攻，終場河南以76比71敗給陝西。此輪賽事助攻后楊雅惠再送出6次助攻並以5.6次的場均蟬聯助攻后，距例行賽結束僅剩3輪，楊雅惠拿下助攻后機會相當大。

河南對戰陝西，黃英利先發上場39分鐘全場繳出8分、3籃板同時也狂送此輪賽事最高的12次助攻，但河北上半場以8分落後，下半場手感也未改善，魏于淳此役也僅上場12分鐘，只繳出2分、2籃板、2助攻數據。反觀陝西劉希曄拿下12分、5籃板、4助攻、林仙芳也有7分、5助攻、終場陝西也以76比71擊敗河北。

助攻后楊雅惠效力的福建此役對戰山西，楊雅惠此役雖僅上場15分鐘但仍繳出6助攻拿下3分，山西黃凡珊此役則抓下7籃板送出2次助攻，且山西此役5人得分上雙，終場山西也以98比65擊敗福建。

楊雅惠此輪賽事雖只送出6次助攻數未達雙位數，但他仍以5.6次場均助攻蟬聯助攻后，以目前僅剩3輪的賽事，目前楊雅惠有相當大的機會拿下聯賽助攻后。

▼福建楊雅惠。（圖／CFP）

▲▼福建楊雅惠。（（圖／CFP）

關鍵字： 楊雅惠黃英利劉希曄林仙芳WCBA旅外台將
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