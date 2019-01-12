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亞足賽／2分鐘進2球　衛冕軍澳洲3比0退巴勒斯坦取首勝

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▲亞洲盃，澳洲男足退巴勒斯坦，9號麥克拉倫(Jamie Maclaren)。（圖／達志影像／美聯社） 

▲9號麥克拉倫踢進澳洲本屆亞洲盃第一球。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

在首戰亞足聯亞洲盃以0比1爆冷輸給約旦的衛冕軍澳洲，第二戰面對巴勒斯坦，上半場就在2分鐘內連進2球奠定勝基，最終以3比0奪下首勝，取得3分積分後，澳洲只要下一場擊敗敘利亞就能確定小組出線。

挑戰連霸的澳洲目前世界排名41，在6日面對世界排名109的約旦，原本被預期應能輕鬆過關，沒想到上半場第26分鐘就遭到約旦頭槌破網先馳得點以1比0，儘管澳洲全力搶攻、也幾乎掌握球權，但仍攻不破約旦大門，最終以一球之差爆冷落敗，而約旦則是先以兩戰全勝確定小組出線。

不受上役輸球贏想，澳洲11日整裝再戰，面對世界排名99的巴勒斯坦，上半場就積極進攻，第18分鐘澳洲找到機會，麥克拉倫(Jamie Maclaren)在門前接獲右路隊友傳球後一記頭球頂進門內，澳洲在本屆亞洲盃中花了108分鐘才完成首顆進球。

接著2分鐘不到，澳洲瑪比(Awer Mabil)也破門，澳洲取得2比0領先進入下半場，澳洲仍握有大部分球權，直到第90分鐘角球開出，替補出賽的吉安努(Apostolos Giannou)又一次頭球破門，最終幫助袋鼠軍團鎖定勝局，3比0取得本屆首勝。

澳洲整場比賽控球率高達68%，有17次射門，遠遠大於巴勒斯坦的3次，其中6次射正有3次破門，巴勒斯坦則是0射正，最終澳洲也毫無意外德拿下勝利。

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