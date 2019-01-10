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亞足賽／35歲烏茲別克門神助隊退阿曼　五度參賽創歷史

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▲烏茲別克門將耐斯特洛夫(Ignatiy Nesterov)。（圖／翻攝自推特）

▲烏茲別克門將耐斯特洛夫(Ignatiy Nesterov)。（圖／翻攝自推特） 

記者顏如玉／綜合報導

亞洲盃亞足聯F組小組賽中，烏茲別克35歲門將耐斯特洛夫(Ignatiy Nesterov)為球隊擋下多次射門，助隊以2比1擊敗阿曼，這是耐斯特洛夫在亞洲盃的第14場比賽，同時也是他第五次參與亞洲盃，參賽最多次寫下新紀錄。

耐斯特洛夫19歲被選入烏茲別克國家隊，至今35歲的他已經為國出賽96場比賽，來到亞洲盃後，他依舊神勇，首戰面對阿曼，做出6次精彩撲救，幫助球隊以2比1奪勝取得3分積分，預計小組出線不是問題。

耐斯特洛夫於2004年7月首次出賽亞洲盃，當時21歲的他在對上土庫曼之役中，幫助球隊以1比0取勝，接著他又參與了2007、2011和2015的亞洲盃，並在2011年拿下第四名創造隊史最佳。

2019年耐斯特洛夫再度被選進烏茲別克名單中，並在9日首戰面對阿曼時上場，最終也助隊奪勝，完成自己在亞洲盃的第14場比賽、生涯第五度亞洲盃。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足烏茲別克男足門將Ignatiy Nesterov
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