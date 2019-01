亞足賽／35歲烏茲別克門神助隊退阿曼　五度參賽創歷史

▲烏茲別克門將耐斯特洛夫(Ignatiy Nesterov)。(圖/翻攝自推特)

記者顏如玉/綜合報導

亞洲盃亞足聯F組小組賽中,烏茲別克35歲門將耐斯特洛夫(Ignatiy Nesterov)為球隊擋下多次射門,助隊以2比1擊敗阿曼,這是耐斯特洛夫在亞洲盃的第14場比賽,同時也是他第五次參與亞洲盃,參賽最多次寫下新紀錄。

耐斯特洛夫19歲被選入烏茲別克國家隊,至今35歲的他已經為國出賽96場比賽,來到亞洲盃後,他依舊神勇,首戰面對阿曼,做出6次精彩撲救,幫助球隊以2比1奪勝取得3分積分,預計小組出線不是問題。

耐斯特洛夫於2004年7月首次出賽亞洲盃,當時21歲的他在對上土庫曼之役中,幫助球隊以1比0取勝,接著他又參與了2007、2011和2015的亞洲盃,並在2011年拿下第四名創造隊史最佳。

2019年耐斯特洛夫再度被選進烏茲別克名單中,並在9日首戰面對阿曼時上場,最終也助隊奪勝,完成自己在亞洲盃的第14場比賽、生涯第五度亞洲盃。

Uzbekistan goalkeeper Ignatiy Nesterov makes history by participating in his 5th Asian Cup (2004, 2007, 2011, 2015 and 2019)#AsianCup2019 #UZBvOMA pic.twitter.com/C6VjdtQeH2