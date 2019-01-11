高中木聯／穀保連霸有雙重壓力　隊長葉子然向隊友喊話

▲穀保家商。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

備戰19日開打的木棒聯賽，穀保家商隊長葉子然坦言有雙重壓力必須克服，做為隊長身負領導之責，他向隊友喊話從現在開始全心專注比賽，保持平常心。

穀保家商106年學年度高中木棒聯賽拿下冠軍，當說不過時高二的葉子然還報名鋁棒組，所以木棒聯賽奪冠時，他還在看台上幫大家加油，他回想道，「那時就心裡想著明年一定要換我站上這個舞台，也思考著當學長後要如何帶領學弟。」

葉子然從高二下學期開始跟著木棒組的訓練，升高三被教練團指名為隊長，隊長得凝聚全隊士氣才有好成績，他說，「我們長華盃第一場輸給西苑是轉捩點，那天晚上我們心情很不好，我也集合隊友一起檢討，教練看好我們這屆，打成這樣說不過去，從那之後我們凝聚力就變得很好。」

穀保家商不但一舉拿下長華盃，接下來中信盃黑豹旗也順利奪冠，心北富邦U18邀請賽留住冠軍，已經連4座冠軍，緊接著而來的就是木棒聯賽拚連霸。

葉子然對球隊陣容有信心，「我們投手群很多，各有特色，左投速度不錯，右投變化球能讓打者摸不透，野手打擊也不錯。」面對木棒聯賽他想向隊友喊話，「我們有連霸和連續冠軍的雙重壓力，兩方面都很有壓力，大家平常心把自己本分做好，把小細節做好，全部加起來就會更好。」