澳網／不是你想離開的方式！　不忍穆雷告別眾多名將暖心鼓勵

▲穆雷。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

英國前球王穆雷(Andy Murray)11日召開記者會表示長久以來因臀部傷勢困擾，考慮撐到溫網告別網壇。但若身體狀況不允許，今年澳網恐怕就是他的大滿貫「最後之舞」。聽聞消息許多網球名將也在社群媒體發文鼓勵，其中以「澳洲屁孩」基里奧斯(Nick Kyrgios)發文最長。

「安迪，我知道大部份時候你都把我當玩笑，但這次請聽我這位老朋友講一下。你永遠都是在許多方面都為網球帶來巨大影響的運動員，我知道這不是你想離開的方式，你擁有非常了不起的生涯。你在巡迴賽罩我，你是我非常仰望的對象。你是個發狂的球員，比我好上千萬倍。我想讓你知道今天不只是對你和團隊是悲傷的一天，對整個網球圈也是。我放了幾張照片，希望讓你笑一下，我就像是你的弟弟一樣。我想讓你知道，大家都希望你繼續奮鬥，做你自己，澳網好運，我挺你。」

不過之中最有資格談論傷勢的，就屬手腕多次動刀的阿根廷名將狄波特羅（Juan Martin del Potro）。「請不要停止嘗試，繼續奮鬥。我能想像你的傷痛和難過，希望你能克服這一切。你值得以自己想要的方式隱退，我們愛你。我們想看見開心、恢復狀態的你。」

而在職業生涯中，穆雷也不吝為女性球員平權發聲，因此傳奇女將金恩夫人(Billie Jean King)也獻上鼓勵。「在場上場下你都是真正的冠軍。很遺憾你不能以自己想要的方式離開，但記得要往前看，也許你最具影響力的時刻還沒到來。你為平等發聲影響了新世代，我想為你和家人獻上愛與祝福。」

▲季米特洛夫。（圖／路透社）



「網壇第一帥」季米特洛夫(Grigor Dimitrov)則說：「網球對我們都有結束的一天，但友情是一輩子的。你為網球的貢獻會永遠存在，希望你能用健康、強勢的表現結束網球生涯。」南非好手安德森(Kevin Anderson)說：「我和安迪同在，真的很希望看見你在場上奮戰，早日康復，網球圈有你更好。」