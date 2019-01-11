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詹家姐妹宰前搭檔　開季連兩站晉級決賽

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▲▼詹詠然／詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然／詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴11日在荷巴特女網賽6:3、6:4擊敗羅馬尼亞選手尼古萊斯可（Monica Niculescu）及中國楊釗煊晉級決賽，兩位剛好都曾經和搭配過。詹家姐妹開季，連續兩站都闖進決賽。

此役一開局詹家姐妹第一局就被破發，但尼古萊斯可和楊釗煊最前面兩個發球局也沒能保住，詹家姐妹6:3先奪下第一盤。第二盤第一局，詹詠然和詹皓晴就突破對手發球局，不過在第六局被回破雙方3:3平手。4:4之後，詹家姐妹成功破發再接著保發，6:4收下第二盤帶走勝利。

去年賽季詹皓晴和楊釗煊自卡達杜哈女網賽開始固定合作，曾拿下杜拜女網賽冠軍，並且在法網闖進4強。可惜在季末的亞洲賽季兩人1勝未得，今年沒有繼續合作。2017年，詹皓晴和尼古萊斯可更攜手闖進溫網女雙決賽拿下亞軍。

詹詠然／詹皓晴接下來有機會挑戰本季首座冠軍，決賽對手將是瑞典拉森（Johanna Larsson）／比利時費利普肯斯（Kirsten Flipkens），以及烏克蘭雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）／俄羅斯波塔波娃（Anastasia Potapova）之間的勝方。

關鍵字： 詹詠然詹皓晴
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