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亞足賽／大陸傷兵多對菲律賓　南韓碰吉爾吉斯拼二連勝先出線

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▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助、黃喜灿 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,南韓vs菲律賓,南韓黃義助、黃喜灿 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽第二輪，巴勒斯坦11日晚間7點（台灣時間，下同）先出戰澳洲、大陸和菲律賓晚間9點30開踢，最後是南韓對上吉爾吉斯12日0時對戰，如果大陸和南韓都能搶勝，將會確定兩隊在C組前兩名出線。

B組的巴勒斯坦首戰和敘利亞繳出0比0的和局，對上上屆冠軍澳洲，不過澳洲在第一輪卻意外輸給約旦，導致一度排在小組賽墊底，加上約旦前一天以2比0擊敗敘利亞，已經確定出線，剩下三隊要搶第二名出線的名額。

C組則是大陸對上菲律賓，大陸在前一場靠著吉爾吉斯的烏龍球，幸運扳平比數後，最終以2比1贏球，進攻火力平平，反觀菲律賓前一場僅以0比1輸給南韓，大陸主帥里皮和曾經在中超上海上港執教的菲律賓主帥埃里克森相識40年，對彼此都很熟悉，雙方曾在一年多前踢過熱身賽，當時菲律賓以1比8落敗。

▼亞洲盃,大陸vs吉爾吉斯。（圖／CFP）

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,大陸vs吉爾吉斯,大陸男足（紅） 。（圖／CFP）

里皮則談到，「先前受傷武磊和鄭智都會上場，但肖智、韋世豪大腿拉傷無法上陣，所有比賽我們都要特別注意防守問題。」埃里克森認為，「菲律賓很多歸化球員，但他們拿的是菲律賓護照，就是菲律賓球員，這是一支很不錯的球隊，我很了解大陸的武磊、石柯，在這資訊快速的時代沒有什麼秘密。」

另一邊南韓將要對上吉爾吉斯，吉爾吉斯主帥Alexsandr Krestinin 提到，「對戰大陸時上半場我們仍是領先，因此對於球隊還是充滿信心，面對南韓會是艱難的比賽，但肯定會很有趣，南韓的陣容肯定也會做出改變，在看過南韓對菲律賓後，了解南韓的打法，也好好研究了他們的弱點。」

南韓主帥本托則是提到，「我們贏了首場比賽，目標是要能晉級下一輪，但是吉爾吉斯的比賽也很困難，因為他們會全力防守，我們也研究過他們懂得如何打高壓比賽，會盡全力執行我們的策略。」由於一哥孫興慜還未回歸、奇誠庸在菲律賓一戰受傷，不過黃喜灿和黃義助狀態火熱，仍看好拿下二連勝晉級。

▼ 亞洲盃,澳洲vs約旦。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,澳洲vs約旦,約旦19號Anas Bani Yaseen 進球 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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