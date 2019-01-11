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亞足賽／南韓對菲律賓小勝　孫興慜：如果我在也會很艱難

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▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助 。（圖／CFP）

▲ 亞洲盃,南韓vs菲律賓,南韓黃義助。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽第二輪，C組奪冠熱門之一的南韓，在小組賽的第一場以1比0擊敗菲律賓，雖然沒有預期的大比分差，但還是順利拿下3積分，對此，缺陣的亞洲一哥孫興慜提到，「如果我在場上，戰局也是會相當艱難。」

為了尋求59年後再度奪冠，南韓背負著許多壓力，小組賽的第一場比賽對上手闖決賽圈的菲律賓，上半場南韓有多次進攻機會，面對嚴密防守卻都沒能找到空隙，下半場靠著黃義助破門，最終1比0贏球，雖然仍維持對戰菲律賓0失球，卻是最小比分的一次。

▼ 本托。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼亞足賽,亞洲盃,南韓男足教頭▼ 本托(Paulo Bento)。（圖／達志影像／美聯社）

主帥本托(Paulo Bento)曾在前往亞洲盃之前提到，「贏球要進攻，奪冠則要靠防守。」因此總歸是贏球的，不過南韓接下來面對吉爾吉斯，孫興慜還未回歸，加上中場大將奇誠庸右腿傷勢，預計無法出賽，如果順利贏下吉爾吉斯，那麼就能提前出線，因此壓力也相對大。

對於南韓對菲律賓一戰，孫興慜接受英國媒體訪問時提到自己有看了比賽，「他們的戰術非常功利之下，即使當時我在場上，也會很難有所突破。」不過或許菲律賓的戰術成功，也會引起其他球隊的參考，南韓必須要能變陣，來因應接下來的比賽。

▼ 英超熱刺孫興慜。

▲▼ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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