SBL／嘴砲不斷雙衛險開打　金酒90比78退裕隆穩龍頭

記者潘泓鈺／台北報導

金酒與裕隆10日天母體育館爭奪龍頭，比賽倒數1分鐘雙方打出火氣，面對柯旻豪的挑釁林韋翰沉不住氣狠推了一把，另外余純安、胡凱翔也加入口水戰，兩隊各領2次技術犯規，讀秒階段還有個運動精神犯規，混亂之中金酒90比78獲勝。

上半場金酒取得3分領先，易籃後單節28比15攻勢拉開差距擴大到16分優勢。第四節兩隊打出火氣，開局3分鐘郭昭男飛身救球，意外地連同陳靖寰撞進媒體席，後者弄傷腳踝提前退場。

倒數1分4秒，林韋翰發生失誤後，上季效力裕隆的柯旻豪邊拍手邊叫「好球、好球」，林韋翰沉不住氣，下一波進攻強行單打柯旻豪並推了一把，兩人場上口角爭執對峙，余純安、胡凱翔也各自為隊友挺身而出，裁判一次送出4次技術犯規比賽持續進行。

最後47.5秒，郭昭男和余純安爭球雙雙摔出場外，裁判認定郭昭男勾了後者的身體，因此給了違反運動道德犯規，在混亂之中金酒以90比78穩坐龍頭。

藍佐斬獲全隊最高的23分，余煥亞18分、6助攻，張容軒12分進帳，蘇奕晉貢獻10分，而帶傷上陣的夏普（Walter Sharpe）只得到7分。

裕隆方面，甫獲得12月單月最佳球員的桑尼（Sani Sakakini），因為背傷的問題此役缺陣，道森轟炸28分、11籃板，周柏臣12分、5籃板，胡凱翔10分進帳。賽前生涯累積4860分的呂政儒此役僅獲11分，距離田壘所保持的4883分聯盟歷史紀錄還有12分的差距。