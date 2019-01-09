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爆米花／航空城僅2勝全靠江泗洋　江國謙緊盯賽事幫剪片

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▲江泗洋。（圖／記者王真魚攝）

▲江泗洋。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

桃園航空城3日對戰新北市隊靠著江泗洋5局好投拿下首勝，終止16連敗，但航空城依舊1勝難求，連吞3敗，9日出戰綺麗珊瑚，江泗洋再度掛帥先發，主投6局無失分，助隊以4比2擊敗綺麗珊瑚；在例行賽最後一場賽事拿到的第2勝，逃過20敗。江泗洋為Lamigo桃猿新秀投手江國謙胞兄，去年選秀落選，但看著弟弟成功挑戰職棒，他仍懷有職棒夢。

江泗洋擅長球路為滑球、指叉球，過去球速最快有145公里，高中就讀嘉義高中時即有不錯的評價，去年在弟弟江國謙的鼓勵之下，決定參加新人測試會，卻未受到青睞，挑戰職棒失利後，決定加入桃園航空城，繼續磨練自己。

為了讓自己面對層級更高的打者，江泗洋轉戰業餘球隊航空城，「大學、業餘、職棒的打者攻擊強度都不同，希望自己在面對更強的打者，能夠更戰戰兢兢、專注投出每一球。」

兄弟倆僅差2歲，感情相當好，江國謙平時有空都會關注哥哥比賽，甚至會幫他分析成一格一格的畫面，剪輯成精華影片，仔細注意他的動作有沒有跑掉，「以前我的腰受過傷，動作不注意容易跑掉，我們平常就會一起丟球，他也會幫我注意投球的連貫性。」江泗洋笑稱，「我控球比較不好都會被他念，但彼此都會切磋啦，自己也有個目標（江國謙）在追，一步一步慢慢來。」

上役繳出5局失2分好投奪勝，江泗洋今天在最後一場賽事再度掛帥先發，主投6局只被敲2安，送出6次三振、3次四壞球無失分，表現也受到教練肯定，總教練蔡榮宗說：「前一場變化球控不進去，但這一場丟得很好，變化球加上尾勁不錯的直球，打者就很難打了，我們2勝都靠他拿，雖然他也吞下最多敗（5敗），但這個比賽看下來，他確實有很大的進步。」

與前一戰相比，江泗洋坦言，先前投得太閃躲，多虧學長提醒，自己也改變心態，增加攻擊慾望：「前面投得閃，影響投球準度，造成保送過多，今天就是告訴自己，要積極攻擊好球帶，主要是指叉球的狀況也很好。」

儘管去年選秀未受到青睞，江泗洋未輕易放棄，仍把職棒視為他的最終目標：「我會努力提升實力，到時還是有不足的地方，那就繼續磨練。」

航空城在本屆賽事2勝19敗，戰績排名墊底，蔡榮宗賽後指出，主要是攻擊方面出了問題：「投手群比去年來得好，打擊卻沒有發揮，我們是靠纏鬥性取勝，但這一次下來，完全看不到這些好的東西，打者選球也不見了，選手應該要認清我們的球風就是這樣，而不是只想要揮大棒，之後會再好好加強這塊。」

關鍵字： 江泗洋江國謙中職爆米花
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