亞足賽／奪冠熱門日本首戰土庫曼　拒絕爆冷目標仍是第五冠

▲亞洲盃,日本主帥森保一、後衛吉田麻也。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃小組賽正在阿聯進行，F組的日本9日晚間7點（台灣時間）將在出戰土庫曼，力拼第五座冠軍而來，主帥森保一提到，「我們會盡全力做到最好的狀態。」並且能夠順利地贏下小組賽的第一場比賽。

亞洲盃四屆冠軍的日本隊，在俄羅斯世界盃後迎來新主帥森保一，2018年繳出五戰不敗成績，在這屆正選名單中，除了世界盃表下傑出的大迫勇也、吉田麻也等人，更加入了新秀堂安律、南野拓實等選手，新舊世代融合，希望能力拼亞洲盃史上五連冠。

森保一日前提到，「現在會盡力最到最好得狀態，許多經驗比較少的選手們，有許多自身還未發覺的潛力，很期待新秀們的成長。」不過卻又遇上中島翔哉、守田英正傷退影響。臨時再補進乾貴士、鹽谷司充實戰力，希望能夠在首戰對上土庫曼有所表現。

森保一說，「日本作為冠軍的大熱門，將會盡最大的努力來面對首場比賽。」這也是他上任後的首場大戰，而日本上屆於八強止步，有參賽的吉田麻也表示，「上屆的表現令人失望，不過在這幾年已經累積許多比賽經驗，希望可以在首戰好好贏下來。」

吉田麻也也在賽前記者會說，「開幕的前幾場比賽，包括澳洲、泰國都爆冷輸球，朝鮮則是0比4慘敗給沙烏地阿拉伯，非常讓人驚訝，但這更告訴日本隊一件事，就只有贏球，事實上每場比賽對我們都很艱難，有許多年輕選手需要累積大賽經驗，但是我們想要贏下亞洲盃。」目前日本FIFA排名50、土庫曼則是127。