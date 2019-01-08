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亞足賽／對菲律賓踢進唯一進球　黃義助：我們還可以更好

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▲▼▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,南韓vs菲律賓,南韓黃義助 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，其中C組賽事由奪冠熱門之一的南韓對上首度闖進決賽圈的菲律賓，在沒有一哥孫興慜加入下，靠著黃義助破門1比0贏球，不過比賽內容卻不是很讓人買單，對此，黃義助提到，「我們可以踢得更好。」

南韓此戰排出4231陣型，進攻單箭頭仍由黃義助擔任，黃喜灿依舊替補了缺席的孫興慜左邊鋒，南韓雖然掌握了比賽節奏，卻沒有辦法有效進球，上半場更是只有5次射門，雙方0比0進入下半場，且頻頻錯失自由球機會，第66分鐘黃喜灿傳給黃義助，黃義助起腳，皮球射進球門左上角，南韓1比0領先。

最終南韓就以1比0拿下比賽，但面對菲律賓的高壓防守，錯過多次的進攻機會，對此黃義助提到，「面對他們五名後衛的防守，上半場我們很難找到空間進攻，到了下半場他們體力下滑，讓我們有利找到機會，我盡全力進攻，很開心最後進球了。」

不過身為印尼雅加達亞運的球隊進球王的黃義助也說，「我們在上半場有非常多機會，但是很汗顏的我們沒有進球，我們可以踢得更好。」南韓在俄羅斯世界盃擊敗德國的表現，再度引起世界關注，加上亞運奪冠，這次更力拼1960年冠軍之後，再度奪冠的榮耀，南韓下一場比賽將在12日對上吉爾吉斯、16日對決大陸。

▼黃義助進球。（圖／CFP）

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助 。▼（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓黃義助
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