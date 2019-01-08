亞足賽／盼孫興慜維持良好狀態歸隊　本托：希望對大陸能上場

▲英超熱刺對上萊切斯特城，孫興慜一助攻一進球。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，其中C組賽事由奪冠熱門之一的南韓對上首度闖進決賽圈的菲律賓，在沒有一哥孫興慜加入下，靠著義助破門，1比0贏球，不過比賽內容卻不是很讓人買單，對此，總教練本托（Paulo Bento）表示，「希望孫興慜能夠在對戰大陸上場。」

南韓過去和菲律賓交手7次，取得7戰全勝且最大比分為7比0，這次只交出了1比0，雖然仍保持沒有讓菲律賓攻門的紀錄，但這也是最小比分差的一場比賽，本托認為，「這場比賽還算滿意，我們掌握了比賽節奏，不過在對方嚴密防守下，我們沒有把握太多機會。」

▼ 亞洲盃,南韓vs菲律賓,南韓黃義助進球。（圖／CFP）

本托去年世界盃後上任，至今繳出8戰4勝4平的戰績，還沒有輸球，南韓下一場比賽將對上吉爾吉斯，依舊要面臨孫興慜還未回歸的狀態，加上奇誠庸因為手部傷勢，預計要休養一周，再度折損一名中場大將，「我們的戰略就是專注在自己，讓自己更進步，對於下一場比賽仍是認真準備。」

孫興慜預計要在13日在英超踢完曼聯比賽後，才會回歸國家隊，最快能趕上南韓16日出戰大陸，不過是否會先發還是未知數。本托說，「孫興慜是我們最重要的球員，他可以摧毀對手的防守，希望他可以維持良好的狀態，在對上大陸時能夠上場。」

▼南韓男足主帥本托。（圖／達志影像／美聯社）