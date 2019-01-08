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「踢下去就對了！」　國泰世華旭村盃足球賽台東開踢

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▲國泰世華特地為主辦單位豐里國小的足球小將製作全新的比賽球衣，由國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左一)，國泰世華銀行行政長周衛華(右一)代表致贈 。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華特地為主辦單位豐里國小的足球小將製作全新的比賽球衣，由國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左一)，國泰世華銀行行政長周衛華(右一)代表致贈 。（圖／國泰世華銀行提供）

體育中心／綜合報導

由國泰世華銀行基金會冠名贊助的「第九屆國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」將於2019年1月21至25日正式開踢，來自全臺的24支U12以及8支U15隊伍 ，近400人將在這五天中切磋球技、相互交流。本著關懷弱勢、協助偏鄉孩童的理念，以及響應臺灣足球前進世界100的目標，國泰世華銀行基金會希望藉由實質行動，支持這場在臺東默默耕耘、日益蓬勃的旭村盃足球賽事。


臺灣東部足球重鎮 以「旭村」之名踢向全國

「旭村盃少年足球賽」緣起於臺東市大豐地區（豐榮．豐谷．豐里．豐源）之舊名，百年前先民領略旭日東昇、晨迎曙光意涵，以今豐里所在作為「旭村」的據點，並成立「臺東寶國民學校橘分教場」（豐里國小的前身）。在1970至85年代，旭村地區成為臺東足球發展的重鎮，以豐里國小為主的足球運動盛行一時，可惜隨著球員畢業，與缺少足球教練的情況下，產生了傳承後繼無力的情形，足球在此逐漸沒落。

直至2004年，兩位居住在豐里國小社區的校友劉明川教練及楊志明教練，重新推廣起這中斷近20餘年的足球運動，並在當年的9月21日正式成立豐里國小足球隊。經過6年的積極推展，蔡見明校長及地方熱心人士為感念臺東早年，「旭村」的足球運動開創精神，也為激勵足球運動的推展，誕生第一屆「旭村盃」全國少年足球賽，如今旭村盃已連續辦了九屆，更成為全國少年足球隊最想參與的足球盛會。

基金會董事長李明賢也表示，「國泰世華期望能透過實質鼓勵為花東地區點亮希望，幫助這些足球小將們好好的發揮所長，用足球翻轉未來的人生，成為下一個臺灣之光。」

▲國泰世華特地為主辦單位豐里國小的足球小將製作全新的比賽球衣，由國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左一)，國泰世華銀行行政長周衛華(右一)代表致贈 。（圖／國泰世華銀行提供）


連續三年贊助臺東旭村盃足球邀請賽 點亮希望 翻轉未來

國泰世華銀行基金會《大樹計畫-讓幼苗長成大樹》計劃，十五年來未曾間斷，累計扶助逾9.6萬名學童，除持續關注弱勢學生求學問題，基金會也同時自2014年起，開啟「體育贊助計畫」，每年編列經費，補助優秀的國中小運動選手出國比賽，讓因經費問題無法參加運動賽事的國小國中學生們大展長才，爾後為擴大受惠對象及人數，也延伸至高中及各類運動賽事，更打開與臺東旭村盃的淵源，原先的體育贊助計畫，也自今年起更名為「希望之光WISH計畫」。

為一圓偏鄉孩子的足球夢，同時肯定豐里國小蔡校長對足球的熱愛與付出，基金會自2017年開始，連續三年贊助旭村盃足球邀請賽，今年更透過「希望之光WISH計畫」首度以冠名方式協辦 「第九屆國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽」，除活動經費贊助外，由於豐里的足球小將們有些家境並不寬裕，很多足球衣都是學長傳給學弟代代相傳下去，洗了又洗，國泰世華銀行看到這樣的情況，也暖心加碼，為豐里的足球小將們，特製了結合前中華男足代表隊黑田和生教練「大志」精神，與「臺灣足球前進世界100」意涵的全新比賽球衣。

除此之外，國泰世華亦特地邀請豐里國小足球隊成員們一同為邀請賽，及響應臺灣足球前進世界100的信念，拍攝形象影片，期望讓更多人關注臺東偏鄉學童的體育發展，更希望能藉此，喚起國人對於臺灣足球的支持與鼓勵！「踢下去，就對了！」
 

關鍵字： 國泰世華旭村盃足球
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