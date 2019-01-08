48歲折茂武彥生涯達1萬分本土首人　被尊日本職籃活化石

▲日本職籃48歲球員折茂武彥。（圖／截自Hokkaido Shimbun Press）



記者陳瑞浩／綜合報導

日本職業籃球聯賽（B.LEAGUE）北海道神風隊（Levanga Hokkaido）48歲前鋒折茂武彥於5日對戰三河海馬（SeaHorses Mikawa）時攻下個人生涯10000分，他因此成為日本籃壇第一位拿下10000分的本土球員，其餘球員則都是歸化洋將，但折茂武彥仍不為此滿足，他的最大希望是代表日本男籃參加2020東京奧運。

折茂武彥此役替補上場19分鐘拿下6分，抓下1籃板送出1次助攻，此役的6分也讓他寫下日本籃球歷史，他也成為本土球員中唯一一位拿下生涯一萬分的球員。

折茂武彥本季開打前距離生涯得分還有171分之差，但他與北海道神風隊重新簽下延長合約，在出賽30場比賽且有7場比賽得分掛蛋後，他終於在5日對戰三河海馬拿下6分將生涯總得分達到10000分，本季他仍有可繳出單場19分的表現。

折茂武彥自1993年開啟職籃生涯，在26個職籃生涯中，他曾於2011年球季繳出場均16分、2.5籃板、2助攻成績，當時他場均可以飆出40%三分球命中率，至今他職籃生涯也僅有一季三分球命中率低於30%。

折茂武彥也多次代表日本國家隊參加亞洲盃、世界盃等國際賽事，他於2009年亞洲盃更可場均繳出13分排名盃賽第10。台灣國內與折茂武彥同期的球員如鄭志龍、周俊三等人都早已擔任教練職，他以49歲高齡仍在職業賽場打拼的精神也被日本球迷稱為「球場上的活化石」。

折茂武彥曾在2011年接受日本時代雜誌採訪時表示，奧運仍是他的最高目標，因他從未入選奧運代表隊，而他本季在與北海道神風重新簽約時更再度表示，他還仍以披上日本奧運國家隊戰袍為最高目標，因為這同樣也是日本籃球的奧運夢，他也希望能一起參與改變日本籃球的過程。

▼48歲折茂武彥拿下生涯一萬分。（圖／截自B.League）