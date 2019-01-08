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馬查多合約最高報價7年2.7億美元　洋基還不一定簽

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▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基積極追逐馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由球星馬查多（Manny Machado）至今仍尚未簽約，但在洋基跟拉抬進價碼下，有望獲得一張優渥的合約報價。根據《紐約每日新聞》報導，馬查多預計會收到一張2.2億至2.7億美元之間的報價，合約長度可能突破7年。

洋基從去年季後開始，就不斷和馬查多陣營聯繫，而他本人也傾向在紐約打球，但據報導中指出，雖然洋基休賽季最大的目標就是網羅馬查多，不過若是馬查多喊價7年2.7億美元，洋基將會再三考慮不保證一定會簽下。

全美棒球記者協會克拉克（Dan Clark）去年底爆料，馬查多陣營已經選擇了與洋基隊簽約，預計在跨完年後會正式對外宣布合約內容，但事到如今仍未有簽約傳聞，而洋基已經先於自由市場簽下游擊球星托洛威斯基（Troy Tulowitzki）。

葛雷格里斯（Didi Gregorius）因手肘動刀，他受傷所留下的空缺讓洋基在休賽季積極爭取馬查多，洋基目前已經簽了托洛威斯基，今年賽季洋基也計劃先讓托洛威斯基鎮守游擊防區。

洋基球團表示，簽下托洛威斯基並不影響追逐馬查多，因為從來就沒有計畫給馬查多守游擊，若他確定加盟，將會讓他擔任過往熟悉的三壘手，而馬查多的加入除了提升打線火力外，守備也為球隊帶來調度靈活性。

▲多倫多藍鳥隊托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社 ）

▲托洛威斯基新球季改披洋基戰袍。（圖／達志影像／美聯社 ）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬查多洋基
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