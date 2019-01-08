大聯盟「錢」景無限好　2018年營收103億再創新高

▲大聯盟營收連16年正成長再創新高。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

儘管去年大聯盟遭逢進場人數下滑問題，平均進場人數再跌4%跌破3萬人，但整體營收仍是向上成長，根據《富比世》報導，大聯盟已經連續16年營收正成長，2018賽季營收103億美元，再次創下歷史新高。

大聯盟近幾年靠著球隊轉播權利金，加上大聯盟網路付費電視收入，讓大聯盟營收持續攀升，在2017年突破100億美元大關，雖然今年沒有新的轉播權利金收入，但靠著各企業的贊助，營收仍舊創下了歷史新高。

去年11月中大聯盟與全球體育流媒體平台DAZN達成3年的合約，將於2019年賽季開始，於美國地區提供網路轉播服務，除此之外，福斯電視台（FOX）也與大聯盟談定51億美元延長合約，這筆合約將於2022年開始，一直持續到2028年。

大聯盟轉播單位還包括ESPN和TBS兩大電視平台，根據報導指出，大聯盟很可能在未來幾年內與這兩家頻道達成新的轉播合約協議，預計又會是一筆很可觀的收入進帳。

近年大聯盟荷包賺飽飽，但球迷卻不太進場捧場，上季大聯盟平均進場人數為2萬8830人，是2003年以來連續14個球季場均超過3萬人進場後最低的一季，全大聯盟30隊中，共有17隊進場人數下滑，其中金鶯、白襪、雙城、馬林魚以及紅人球場進場人數也寫下新低，在吸引球迷方面，大聯盟要更加努力。

▲網路平台轉播崛起，將為大聯盟帶來更多錢。（圖／達志影像／美聯社）



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