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猛龍過江／享受踢人！武跆王強調肉搏　真正跆拳精神

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▲▼RFC猛龍過江職業技擊爭霸賽－Day2。跆拳道男子團體戰冠軍戰（圖／記者李毓康攝）

▲武跆王選手脫下頭盔、護胸等電子護具，展現跆拳道實戰精神。（圖／記者李毓康攝）

記者路皓惟／台北報導

跆拳道賽事採用電子護具，改變了跆拳道比賽生態，也影響了比賽刺激度，跆拳道職業賽事「武跆王」有別於傳統亞奧運跆拳賽制，選手脫下頭盔、護胸等電子護具，扎扎實實展現跆拳道實戰精神，也更能滿足觀眾的喜好真槍實彈對打的胃口。

比起過往在傳統護具上的熱血對打，電子護具只要摸到就能得分，選手們也跟著電子護具的啟用改變方式，改以技巧取勝，也因此衍生出許多怪異動作，影響到比賽的刺激度。

「武跆王」選手脫下頭盔、護胸等電子護具，僅僅著護手、護脛和護檔，更強調雙方之間的身體對抗，第三度參賽的台師大選手陳昕表示，「武跆王強度差很多，打法也更多變化，有很多電子護具不會出現的動作，比較有跆拳道的感覺，那種力道才是真正的比賽。」

首度參賽的選手林柏佑自認是電子護具下的受害者，在高中階段因此沉寂許久，武跆王規則對比於傳統跆拳道，他表示，「武跆王更重視身體對抗性，比較有肉搏的感覺，這種比賽就是享受踢人和被踢的樂趣，絕對會比電子護具的踢法還精彩很多。」

「武跆王」將於1月12日和平籃球館舉辦第三場比賽，吸引奧運國手劉威廷、亞運國手侯光武、世大運國手楊宗燁參戰。這次比賽有深獲好評的團體賽，由三名選手輪番上陣，除了考驗個人技術以外，也必須在戰術及團隊合作方面考驗默契，讓觀眾們見識到跆拳道不同的戰鬥風貌。

▲▼ 雅加達亞運跆拳道對打男子80公斤級劉威廷 。（圖／記者洪偵源攝）

▲里約奧運、雅加達亞運跆拳選手劉威廷 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 猛龍過江武跆王跆拳道
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