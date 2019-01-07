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韋德惋惜波許早退　若無生病應該可以打更久

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▲波許(Chris Bosh)和韋德(Dwyane Wade)。（圖／達志影像／美聯社）

▲波許(Chris Bosh)和韋德(Dwyane Wade)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

波許(Chris Bosh)因為血栓問題被迫退休，但這幾年時常可以看到波許出現在熱火隊的比賽，及訓練營中幫助熱火隊球員成長，他的老搭檔韋德(Dwyane Wade)近日接受《邁阿密先鋒報》訪問時便表示，以現在聯盟的球風來說，波許要是沒生病可以打得很久。

波許在2003年以首輪第四順位被暴龍選中，2010年轉戰熱火與詹姆斯(LeBron James)和韋德組成三巨頭並奪下2座總冠軍，生涯入選過11次明星賽的他因為血栓問題在32歲就被迫退休。最近熱火的三場主場比賽波許都現身場邊觀戰，理察森(Josh Richardson)說，「當我剛加入熱火，波許是球隊的核心球員之一，他能夠花時間和我們相處，真的非常棒。」

▲波許不放棄復出的希望 。（圖／達志影像／美聯社）

▲前熱火球星波許(Chris Bosh)。（圖／達志影像／美聯社）

韋德去年12月29日對騎士之戰賽後將自己的球衣送給這位老戰友，對於他的遭遇也惋惜的表示，「波許經歷了很多事，他本來應該是世界上最佳球員之一，但他得到很罕見的疾病，退休時才32歲，如果考量到現在聯盟的球風，他本來可以打更久。」

波許不只在場邊觀看比賽，他也會與熱火總裁萊利(Pat Riley)交換意見並且參與熱火隊的訓練。韋德對此表示，「沒有波許就沒有目前這一切令我們球隊感到自豪的東西，很高興看到他回來。」熱火在今(7)日意外慘敗給老鷹後戰績19勝19敗排名東區第6，力拼在韋德的最後一季打進季後賽。

▼熱火韋德(Dwyane Wade)。（圖／CFP）

▲黃蜂帕克，熱火韋德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA韋德波許
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