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美媒爆戴維斯2月加盟湖人　鵜鶘老闆：隨緣不強留

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▲▼Anthony Davis。（圖／CFP）

▲鵜鶘中鋒戴維斯。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）本季交易傳言不斷，儘管他曾出面表示想留在鵜鶘，但仍有美媒報導他可能於2月聯盟交易截止日前加盟湖人，而針對此消息，鵜鶘老闆班森（Gayle Benson）認為，球團會盡其所能留下戴維斯，但若戴維斯真的想離開，鵜鶘並不會強行留他。

班森表示，「我們會準備好更多資金留下他，我對於目前擁有的一切感到滿意，我也很喜歡戴維斯，但他若真的想離開，你不能阻止他。」

鵜鶘原先的老闆湯姆班森（Tom Benson）於去年3月過世，目前是由太太蓋兒接任，曾有聯盟高層表示，班森本來就擁有鵜鶘NFL球隊紐奧良聖徒，經營重心皆在戰績較佳的聖徒隊，鵜鶘總裁盧米斯（Mickey Loomis）同時也身兼聖徒總管，要留下戴維斯恐心有餘力不足。

由於戴維斯符合鵜鶘的「老將指定條款」與「超頂薪資格」的合約特殊性，鵜鶘在合約到期後將至少可提供5年2.3億美元給戴維斯，相較其他球隊，鵜鶘將更有吸引力，但戴維斯曾表示，相較於高薪，他更傾向在鵜鶘隊留下他自己的資產與回報當地球迷。

戴維斯曾表示，「本季很艱難，我試圖想好好找到贏球方法，我現在真的比較擔心球隊勝利，很想複製去年球季的成功，我很想確保每晚都能贏球，與其金錢，我更希望我能帶給鵜鶘隊的東西大於金錢。」

戴維斯本季仍打出相當出色的個人數據，場均可繳出28.5分、13.3顆籃板、4.4次助攻且皆為生涯新高，但戴維斯本季上場時間37分鐘也高居聯盟第一，鵜鶘目前也僅以18勝22敗戰績排名西區倒數第二，僅勝爐主太陽。

▼戴維斯遭爆料可能加盟湖人。（圖／CFP）

▲▼戴維斯，庫茲馬。（圖／CFP）

關鍵字： 戴維斯湖人鵜鶘NBA
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