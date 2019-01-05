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鵜鶘老闆被爆心不在籃球　戴維斯恐怕留不住？

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▲鵜鶘戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

鵜鶘隊能否留下戴維斯(Anthony Davis)讓人議論紛紛，不過就球團來看，鵜鶘不僅和同一位老闆的NFL聖徒隊共用訓練場地，球團更有許多員工身兼二職。更有匿名NBA高層爆料說：「球團只在乎聖徒。」內部行政組織如此混亂的球隊，要留下戴維斯可能淪為天方夜譚。

NFL聖徒隊為例行賽13勝3敗的冠軍大熱門，相較鵜鶘戰績吊車尾。更慘的是鵜鶘是NBA唯一與美式足球隊共用隊職員和訓練場地的球隊。像是籃球營運總裁盧米斯(Mickey Loomis)，竟然也是聖徒隊的總管。此外，許多兩隊共用的訓練人員，都出自於美式足球背景。

對此戴維斯的體能教練史考特(Marcell Scott)也跳出來抱不平，「聖徒就是聖徒，反正他們有比較大的知名度。對這座城市來說，應該籃球歸籃球，美足歸美足，這樣球隊才會進步。」

鵜鶘和聖徒老闆班森(Tom Benson)在去年3月過世，由太太蓋兒(Gayle Benson)接任。有不具名的NBA高層說：「球團只在乎聖徒。」聖徒隊今年打出13勝3敗的佳績，以國聯頭號種子身份進入季後賽，擁有傳球神準的明星四分衛布里斯(Drew Brees)，為今年奪冠大熱門。

▲ 聖徒總管盧米斯兼任鵜鶘總裁。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 聖徒總管盧米斯兼任鵜鶘總裁。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 鵜鶘聖徒
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