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UBA／高師大不服0.73秒重打　重賽暫緩待審判委員會覆議

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▲▼ 107學年度UBA，高師大vs國體，李家耀。（圖／大專體總提供）

▲高師大與國體之爭的爭議判決事件尚未落幕。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管107年UBA公開男一級預賽6日落幕，但高師大與國體之爭的「倒帶重打」事件還沒有個結果。昨日大專題總技術委員會裁決回到0.73秒重賽的提議不被高師大接受，教練徐耀輝二次申訴遭駁回，不過接受高師大對決議事項的質疑，因此送往審判委員會覆議，這0.73秒暫時不補賽。

4日輔大中美堂進行的107學年度UBA公開男一級預賽最後階段，比賽倒數18.16秒莊博強托進兩分幫助高師大取得53比52，另一頭國體楊盛硯上籃未果並在爭搶籃板過程犯規凍結時間。

高師大剩下0.73秒又掌握罰球權，眼看勝利就要到手迎接八強門票，此時裁判做出爭議判決，在進行電視回放後裁定莊博強的2分進球為24秒違例，回到19.7秒重打，不僅扣掉這2分還因為違例把球權交給國體，高師大被迫採取犯規戰術以51比56輸球。賽後高師大教練徐耀輝也馬上提出申訴。

大專體總技術委員在5日回應高師大的申訴，判定扣掉莊博強的兩分，回到0.73秒高師大51比52落後，國體陳維倫犯規、高師大李家耀執行兩罰，預計6日預賽全數結束後再度重賽，不過雙方都難以接受這樣的結果。

「他們沒有承認裁判的判決有問題，他們說裁判有更正的權利，但事實上規則有明文規定是不行的，」徐耀輝說道，「第二個錯誤就是裁判把時間調回19秒多，時間是不能回溯的，然後現在又要重打0.73秒，其實也是不合理的。」

徐耀輝表示，雖然已經晉級八強了，但他們爭的是個公理，凡事不能都這樣模擬兩可，規則怎樣就如何去執行，不能有模糊空間，根本是2度規則引用錯誤。申訴這不僅是為了自己，學生籃球背後是有教育意涵，因此提出2度申訴，卻不被總技術委員會接受，但認為高師大對決議事項質疑有理，所以把案件送往審判委員會在7日晚間覆議。

大專體總回覆高師大的申訴，引用《FIBA》2018年規則中的44.1條「當裁判由於無心的疏忽而發生錯誤，且僅符合下列情況時得將該錯誤予以更正，宣判得分或取消得分發生錯誤」，不過該條文先決條件是「裁判響哨後宣判錯誤進行更改」，因此引用44.1條是不恰當的，因為這次事件裁判並沒有「先宣判24秒違例」，得分不能取消。

6日徐耀輝2次提出申訴雖然不被大專體總接受，不過接受他們對決議事項的質疑，因此暫緩重賽並將提議送往審判委員會覆議，明天才會做出最後裁決，而裁判懲處也會隨之公佈。

大專體總執行秘書陳慕聰表示，當天輔大場觀的24秒燈條故障，儘管緊急找來技師修復仍無法順利運作，間接的影響該役的判決。IRS（即時重播系統）的精神在於讓比賽最大公平正義，基於該場比賽攸關球賽勝敗，主裁判依據第44條德語更正錯誤啟動IRS系統。

關鍵字： UBA高師大徐耀輝國體
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