企排／對台電譚緹攻下18分　蕭湘凌：她的回歸振奮球隊士氣

▲台電女排vs ATTACKLINE。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業14年甲級男女排球聯賽下半季首周賽事移師花蓮，台電女排與ATTACKLINE本周進行二連戰，台電女排開局就以發球壓制對手，也特別針對越南籍主攻手譚緹進行破壞，全場發出8記ACE球，最終以3比0（25：17、25：17、25：23）拿下開季16連勝。

ATTACKLINE在前兩局接發球情況並不理想，導致進攻手段單調，難以突破台電隊的攔網，第三局找回手感與台電形成拉鋸戰，ATTACKLINE「微笑隊長」蕭湘凌、「小黑」吳芳妤和譚緹等攻擊手不斷尋求突破機會，局末甚至一度取得2分領先。

不過最後台電主攻手李姿瑩跳出，連續兩顆強攻得手為球隊守住勝利。而譚緹從下半季回歸，經過前一天賽事的調整，本場立刻攻下18分，攻擊得分率高達58％，雖然抵台不過3天，但從去年賽季結束後，ATTACKLINE隊員也於8月前往越南參加VTV杯交流賽，譚緹在越南的母隊龍安隊11月也特地來台進行移地訓練，雙方長久下來維持的好默契也在這兩場比賽展露無遺。

蕭湘凌表示，「TT（譚緹）的身高優勢和經驗技術，會對其他隊伍造成極大的威脅，她的回歸也很振奮我們球隊的士氣。」 企業排球聯賽下週將繼續於花蓮小巨蛋舉行賽事，女子組4隊都將出賽，男子組將由conti於首日對上MIZUNO，第二日對上台電男排。