企排／班機取消前一天抵花蓮　長力男排克服疲憊收第本季9勝

▲ 企排,男排conti vs 長力男排。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業14年甲級男女排球聯賽下半季首周賽事移師花蓮，長力男排6日在花蓮小巨蛋對上氣勢正旺的conti，比賽開局就掌握比賽節奏，雖然conti不斷更換球員變陣，但克服長途跋涉的疲憊感，最終以3比0 （25：11、25：17、25：9 ）拿下本季第9勝。

由於天候因素班機遭到取消的長力男排，最終於5日上午臨時改搭火車從台中趕往花蓮，也讓他們在第一日的比賽稍顯疲態，在經過一日的休息調整後恢復了招牌火力，6日3局比賽就有3名攻擊手得分上雙。其中「阿焦」焦璿誠攻下全場最高的14分，目前暫居得分王寶座的黃世豪也有11分進帳，「黑雞」潘均儒也以10分緊追在後。

長力的先發副攻手潘均儒則是攻擊成功率高達六成，攔網方面也有不錯的表現，此戰面對下半季擁有全國北陣容的conti， conti下半季換成全國北教大陣容後，團隊默契更佳，有更有整體性，在應對上也變得更加困難。

潘均儒從豐原高商畢業後，選擇進入聯合大學機械系就讀，雖然沒有和是企排隊友，同時也是高中同學的焦璿誠、黃士展一起轉到彰師大，但潘均儒仍積極的參與長力的訓練，在練習過程中學長都會在實作方面進行打法指導，讓他的攻擊路線越來越多元，「自己有感受到有進步，但還可以再更好。」

另場男子組賽事，面對霸主台電男排，MIZUNO以快速的進攻策略先拿兩局，但台電在對接發球及攔網進行調整之後，很快地打出原先習慣的節奏，最終完成逆轉勝，以3比2（21：25、19：25、25：14、25：17、15：10）奪下15連勝。