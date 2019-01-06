中職／主題日帶動商品收益增加　劉志威肯定行銷努力

▲兄弟領隊劉志威。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟上一季主場票房下滑17.3%，加上預算有限，團隊薪資有可能會比去年1億500萬元來得低，不過周邊商品收入成長，劉志威也給予肯定，期待新球季票房會有所提升，「我們的行銷團隊相當努力，去年在主場規劃一系列的活動，都頗受歡迎，我相信持續努力深耕、結合台中企業，一定會提升在地的認同感，進一步刺激主場票房。」

兄弟上半季20勝40敗位居墊底；下半季則以28勝31敗1和第3名。年度戰績48勝71敗1和，也是四隊最差，主場票房下滑17.3%，但周邊商品收入成長。

商品收入成長，兄弟肯定行銷團隊的努力，劉志威說：「去年行銷確實很成功，進場人數雖然不如預期，但行銷規劃一系列活動，球迷都滿喜歡，商品也賣得不錯。」

兄弟去年主題日包括適合闔家同樂的「大象牽小象」，以及與日本知名動漫七龍珠合作舉辦「神龍再現」，還有經典主題日女孩日，以及畢業季與涼水祭，還有結合嘻哈饒舌音樂的「嘻啤兄弟」和鬼月結合的「新好兄弟」主題日，其中《七龍珠》聯名的「神龍再現」主題日，周邊商品熱賣將近1000萬，打破隊史銷售紀錄。

劉志威說：「商品收益增加，代表我們團隊這方面的努力，去年我們正式進駐洲際；在洲際安排較多主場賽事，今年也會更積極深耕在地，希望能讓台中真正認同兄弟這支球隊。」