中職／球星作公益　中信募得1077萬元助偏鄉孩童

▲中信兄弟球星作公益，辜仲諒現場加碼100萬，合計募得1077萬元助偏鄉孩童 。（圖／中信提供）

體育中心／綜合報導

中國信託商業銀行6日舉辦「中信公益回饋日」活動，長期支持的女子高爾夫選手盧曉晴與中信兄弟彭政閔、周思齊、張志豪等11位球星，以公益大使身份擔任遊戲關主與民眾同樂，現場還有「球星小物競拍」和中信兄弟福袋愛心義賣等活動，攜手民眾做公益，不少球迷冒雨前來參與支持，場面熱絡。「中信公益回饋日」共募得新臺幣1,077萬4,175元善款，捐贈予第34屆點燃生命之火全民愛心募款運動並投入基層棒球推展，幫助更多偏鄉弱勢孩童。

連續第二年舉辦的「中信公益回饋日」，延續中國信託結合體育和慈善的理念，由明星球員帶頭號召，捐出具有紀念意義的球具義賣，中國信託主管同仁熱情響應競標，中信兄弟「神龍再現主題日－跨世代球星簽名球及球員卡組」最熱門，多組人馬出價，最後以起標價60倍、新臺幣120萬元拍出。

而周思齊捐出的「王貞治與長嶋茂雄『ON炮』紀念海報組」、「世界全壘打王－王貞治第756支全壘打」紀念組、「世界全壘打王－王貞治第800支全壘打」紀念組等三項義賣物品，由中信慈善基金會董事長辜仲諒以新臺幣180萬元得標，辜仲諒董事長現場更額外捐出新臺幣100萬元善款。

辜仲諒董事長感謝球迷到場支持參與活動，並感謝球員公益獻愛，有所成就後不忘回饋社會、幫助有需求的孩子，啟動愛的循環，中信慈善基金會亦會將每一筆善款都用在最需要的孩子身上。中國信託銀行董事長童兆勤表示，中國信託和球星們愛心總動員，幫助偏鄉孩童努力追求夢想，讓公益種子在孩子心中萌芽，希望未來他們可成為其他人生命中的貴人，這就是善的循環。

現場「球星小物競拍」活動亦吸引民眾搶標，中信兄弟彭政閔2018年Brothers貼身練習衣起標價新臺幣3,000元，最後以4萬6,000元標出，得標球迷小愛、阿彬興奮表示，彭政閔投入職棒時就是死忠支持者，此次參加活動即是設定競標彭政閔的義賣品，競標金額以其背號23號倍數加乘，最後順利得標，感到非常值得。「恰恰」彭政閔身為球隊的老大哥，很開心與中國信託一起做公益，也感謝球迷共襄盛舉、把愛傳出去，他表示偏鄉資源較少，能以義賣方式回饋感到很高興。

「中信公益回饋日」今年以公益親子遊樂園為主題，設置氣墊跳跳床、棒球九宮格、高球推桿趣、神準套圈圈等遊戲，大小朋友只要捐一枚銅板，即可暢玩現場七大主題區，小小愛心即能獲得大大樂趣。為響應愛心總動員，中信兄弟球團捐出總價值逾新臺幣100萬元商品義賣，福袋亦被搶購一空。

中國信託吉祥物們更全員到齊，中信兄弟「小翔」與「艾比」、中信慈善基金會「小火子」、中國信託文教基金會「藝仔」、「采妞」、台灣人壽保險股份有限公司的「台灣阿龍」，搭配孩子們的偶像泡泡哥哥炒熱氣氛，與民眾歡度一場公益嘉年華會。

「中信公益回饋日」活動共募得新臺幣逾1,077萬元善款，將捐予第34屆點燃生命之火全民愛心募款運動並投入基層棒球推展，幫助更多偏鄉弱勢孩童，改善他們的教育與生活環境。中國信託將持續攜手球星獻愛，透過公益活動讓愛轉動。