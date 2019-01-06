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ABL／吳松蔚三分球超過5成　不只對手嚴防、老闆期待也成壓力

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▲▼吳松蔚。（圖／寶島夢想家提供）

▲吳松蔚神準功力，成為本季各隊重點防守對象。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

「名堂射手」吳松蔚上個賽季以5成的三分命中率在ABL打響名號，這也讓他成為各隊嚴防的目標，吳松蔚表示每次接到球不僅面對對手的嚴加看管，還有教練團、老闆們的期望等種種壓力。

寶島夢想家邁入成軍的第二個賽季，年僅25歲的吳松蔚突然成為球隊中最資深的球員之一，上個賽季以5成的外線命中率平均飆進3顆三分球在ABL打響名號，讓他成為各對嚴加看管的目標。這樣的針對性防守之下，吳松蔚本季三分球命中率微幅下滑到48%，每場貢獻1.6顆三分球。

「上個賽季末就有感覺到被針對防守，這個賽季更明顯了，」吳松蔚說道，「現在接到球不僅要面對防守者的壓力，還有老闆們一旁加油期待感所賦予的壓力。不過在世念哥、學林哥加盟後，自己功能性更單一了，不過出手也更不容易，現在要靠著洋將的分球，以及擋切、換位找空擋。」

吳松蔚的神準功力，讓他成為新教頭穆雷（Dean Murray）8到9人固定輪值中其中一員，吳松蔚透露，穆雷雖然場上嚴肅但私下並不會，多用鼓勵代替責罵。而每週穆雷固定的罰球特訓中，吳松蔚可是球隊的「獎金王」。

「最準的冠軍可以獲得1000元獎金，我大概已經拿了8、9次了。穆雷都會跟我開玩笑，場上罰球若是沒進就會要我把獎金還來。」

關鍵字： ABL吳松蔚寶島夢想家
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