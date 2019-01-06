罕見！托洛威斯基有權拒洋基交易　55萬底薪附霸王條款

▲洋基簽下托洛威斯基補內野。（圖／達志影像／美聯社 ）



記者路皓惟／綜合報導

洋基當家游擊葛雷格里斯（Didi Gregorius）受傷，在馬查多尚未確定加盟之前，球團以55萬美元大聯盟底薪簽下老將「兔肉」托洛威斯基（Troy Tulowitzki），根據知名記者海曼（Jon Heyman）報導，托洛威斯基這紙合約中帶有拒絕交易條款。

洋基以底薪簽下托洛威斯基，合約中還附帶拒絕交易條款，根據海曼消息來源指出，在他最近的訓練之後，有許多球隊對他展現了網羅興趣，讓他的團隊決定在談約時要求附帶拒絕交易條款。

2015年托洛威斯基在洛磯繳出亮眼成績單，但因球隊經營方針關係，加上沒有拒絕交易條款在身，而當時藍鳥隊戰績優異，為了加強季後賽競爭力，透過交易換來托洛威斯基和霍金斯（LaTroy Hawkins）。

總管凱許曼（Brian Cashman）表示，簽下托洛威斯基的目的就是增強內野深度，考慮讓他嘗試重回游擊防區，看看他能為球隊帶來什麼樣的幫助。他的加盟絲毫不影響洋基追逐馬查多的意願，若成功爭取到馬查多，預計將他擺在三壘手位置。

洋基一再對外強調，無論是馬查多還是托洛威斯基加盟，都不會影響葛雷格里斯在球隊裡先發游擊手的地位，這只是在他傷癒歸隊之前球隊必要的補強，洋基未來仍期望與葛雷格里斯簽下延長合約，綁住這位游擊大將。

▲洋基持續追逐馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）



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