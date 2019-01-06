日職／上原浩治當巨人守護神　挑戰出賽50場新紀錄

▲讀賣巨人上原浩治。（圖／讀賣巨人臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

巨人投手上原浩治今年將邁向44歲，5日開始展開自主訓練，要與自己的身體對抗，巨人監督原辰德賦予他爭奪守護神的重要任務，還要挑戰單季出賽50場的日職新紀錄。

上原浩治去年10月動膝蓋手術，一度被巨人釋出，12月再簽回來，慢慢開始準備球季。上原浩治坦言，「只要身體變好了，就會想著要超越去年成績，而展開自主訓練。」他這天全身噴汗，大約1小時強弱調整的跑動，還做了平地傳接球練習，接著重訓4小時。投球時他是穿著膠釘的釘鞋，與養樂多投手田川賢吾一起訓練，投了60公尺左右的距離。

上原浩治指出，目前身體狀況大概恢復7成，首先要顧及身體，最重要是膝蓋，希望練得更有力量來迎接2019年球季。由於原辰德明確表示要將他的角色定位為守護神，所以他希望能達到過去的身體強度。

跨年期間仍沒有休息，上原浩治因為太疲勞還在嘴角冒出青春痘，被朋友笑了一下，去年春訓沒有球隊的情況下辛苦的練習，球季繳出出賽36場出賽的成績。今年將邁向44歲的他，有機會挑戰中日龍前輩岩瀨仁紀所締造的44歲以上單季最多48場出賽，為了成為史上首位這把年紀50場出賽的投手，上原必須持續地跟自己的身體作戰。