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日職／清宮幸太郎轉災為福　新球季要敲30轟

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▲清宮幸太郎。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲清宮幸太郎。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿清宮幸太郎即將面對生涯第2個球季，包含王柏融在內的競爭，讓他誓言再次活躍，他受訪時為自己寫下「福」字，希望能轉禍為福，並接受監督栗山英樹的指令，目標30轟。

帶著高校生涯111轟的紀錄挑戰職棒，受到相當大的關注，但清宮幸太郎菜鳥球季一開始卻災禍頻頻，春訓期間手指受傷，還得了限局性腹膜炎。他一邊寫著「福」字，一邊回想辛苦的新人球季。

去年日本年度漢字為「災」，清宮幸太郎說，「去年災字的話，要轉禍為福。除了想要度過幸褔的一年之外，也希望弟弟福太郎剛升上高中能好好努力。」

迎接備受期待的職棒第2年，清宮幸太郎在日本出席年初開工儀式，栗山英樹監督喊話，「為了奪冠，年輕球員不站出來不行，清宮應該要打出不一樣的成績。」清宮幸太郎還收到監督30轟的指令，將集中精神備戰，他說，「今年希望能轟出很多全壘打。」

清宮幸太郎跨年時回到家，吃了母親特製的年糕，獲得能量準備好迎接新球季，他這天的自主訓練揮汗1小時半，之後會參考配球資料做準備，去年所得到的課題和收穫將轉化為今年動力，以火腿主力球員為目標，就像他寫的「福」字一般，說不定能為日本火腿對帶來福氣。

關鍵字： 日職清宮幸太郎全壘打
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