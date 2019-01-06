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ABL／夢想家6日主場戰強敵新加坡　體力調節成考驗

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▲▼2019.01.05，夢想家vs印尼泗水騎士，阿提諾（Will Artino）、鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲，阿提諾（Will Artino）重拾手感，幫助夢想家擊敗印尼泗水騎士終止連敗。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

夢想家擊敗實力較弱的印尼泗水騎士，不僅終結二連敗還為2019年開出紅盤，6日將面對堅強的新加坡騰飛之獅，總教練穆雷（Dean Murray）坦言體力是一大考驗。

「開季8場比賽有6場是在客場，回家的感覺真好，很感謝今天進場為我們加油的球迷，」穆雷賽記者會表示，「我一直強調每場比賽防守要把對手壓在70分，前面書的兩場都讓他們得到85分以上，這樣的情況是很難去贏的。」

夢想家主力中鋒阿提諾（Will Artino）前面兩場客場的比賽，對泰國莫諾吸血鬼腹瀉只打半場，聖誕節前對決菲律賓火焰手感盡失，少了這個進攻點吞下2連敗，此役阿提諾「滿血」回歸砍24分、9籃板、5助攻，助隊82比72擊敗印尼泗水騎士。

對於夢想家獨特的主場「背靠背」賽程，穆雷開玩笑的表示，「我新年新希望就是夢想家主場賽程是週五晚上跟週日下午，不要背靠背。」穆雷馬上恢復嚴肅的表情繼續說道，「目前比較穩定上場的是8到9個人，原本想要透過此役挖掘更多可用之兵，可是比分始終拉不開，基於不想讓板凳上場就有太大的壓力，因此維持固定輪值。」

「今天對印尼我們休息比較久，這方面佔有優勢，他們的新外援是擁有NBA經驗的沃特金斯（Darryl Watkins），不過我之前在發展聯盟帶過他，因此有一定的瞭解，我們讓阿提諾去消耗他的體能，這方面也達到不錯的效果。」

在本季ABL放寬本土認定之後，各隊都有一些原本上季是亞洲外援的球員成為本土球員，像是夢想家的錢肯尼（Kenny Chien），過去亞洲外援最大輸出國菲律賓更是多達7位的混血球員。雖然新加坡是少數3外援搭配「純本土」的球隊，不過他們仍打出5勝3敗排名第4的亮眼成績。

▲▼新加坡騰飛之獅，「X-Man」亞歷山大（Xavier Alexander）。（圖／ABL官網）

▲▼新加坡騰飛之獅超級外援「X-Man」亞歷山大（Xavier Alexander）。（圖／ABL官網）

會有這樣的成績，一部分要歸功於美籍搖擺人「X-Man」亞歷山大（Xavier Alexander）場均19.3分、9籃板、9助攻接近場均大三元的全面身手，而過去令人詬病的外線命中率也提升到接近水準的32%。

穆雷表示，季前在花蓮觀護盃以及一些熱身賽，夢想家曾經都連續5、6天對戰SBL球隊但都能拿下不錯的成績，因此2天背靠背暫時不是問題，不過仍要持續挖掘板凳來調節體力，尤其6日的對手比印尼高一個檔次。

關鍵字： ABL寶島夢想家新加坡騰飛之獅穆雷
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