企排／譚緹回歸ATTACKLINE　台電女排仍收15連勝

▲企排譚緹(5號)於回歸ATTACKLINE。（圖／中華排協提供）



體育中心／綜合報導

企業排球聯賽14年下半季開打，第一週女排賽事由台電女排與ATTACKLINE進行二連戰。ATTACKLINE本週迎接191公分的越南籍主攻手譚緹回歸，首局便和女排霸主台電公司戰成拉鋸。然而台電女排在調整過後，依然在進攻上給予ATTACKLINE很大的壓力，最終台電以3比0（25比23、25比14、25比14）收下15連勝。

▲ATTACKLINE。（圖／中華排協提供）



譚緹雖然抵台不過3天，但依然維持良好狀況，在進攻和攔網上多有貢獻，更上演多次精彩防守，今天也攻下全隊最高的10分。不過台電女排也不省油的燈，第一局拉鋸戰後立刻調整進攻模式，全場發出7顆ACE球破壞了ATTACKLINE的進攻節奏。攻擊手火力分佈也十分平均，黃瀞萱攻下最高的12分外，黃芯瑜、李姿瑩和張秝芸也各自貢獻9分，讓ATTACKLINE在攔網的盯防上更加困難。

「有一段時間沒對上譚緹，她攻擊的時間點跟我們不太一樣，因此我們第一局都在做調整。」台電隊長張秝芸表示，譚緹是一位很有企圖心的攻擊手，面對她在攔網和防守方面有一定的困難度。但也由於她是主攻手，所以在發球時可以特別針對，但若是譚緹好好準備接發的話，將會更難突破。

▲台電女排。（圖／中華排協提供，圖下同）



企排聯賽本週來到花蓮，台電女排連續兩週都有賽事，週間不會回到高雄的訓練基地，而是將前往花蓮的的國中、小進行排球教學。比賽之餘也推廣排球，張秝芸也認爲別具意義，「之前夏令營時有來過花蓮，這邊的小朋友都很喜歡跟我們互動，不會害羞。排球是我們擅長的，希望這段期間能把我們的技術跟經驗分享給他們。」