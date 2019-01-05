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企排／下半季新氣象　conti闖過五局收本季第2勝

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▲企排，conti，林顯丞教練、主攻手陳立偉。（圖／中華排協提供）

▲conti收下企排第二勝。（圖／中華排協提供）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽14年下半季賽事5日在花蓮小巨蛋開打，男排首戰由目前排名三、四名的MIZUNO對上conti。下半季登錄三名新選手的conti率先取得兩局領先，但MIZUNO在隊長吳宗軒率領下急起直追，雙方大戰五局後，最終conti以3比2（25比19、25比22、23比25、19比25、15比11）收下企排14年的第2勝，也讓MIZUNO吞下6連敗。

本場比賽MIZUNO「黃金左手」吳宗軒雖然攻下個人本季新高的31分，但仍無緣帶領球隊完成逆轉勝。MIZUNO今日表現較不穩定，全場發球失誤高達16顆，conti雖然在身高上不如其他三隊，但接發球與防守表現出色，最終能在關鍵時刻拿下勝利。

▲企排，黃金左手，吳宗軒。（圖／中華排協提供）

▲「黃金左手」吳宗軒。（圖／中華排協提供）

由國北教大班底組成的conti，第一勝已是在第一週屏東開幕戰，下半季加入三名新球員首戰告捷，conti林顯丞教練表示，今天在接發球方面的狀況相對穩定，是贏球的關鍵，「最後在第五局時有叮嚀他們，已經錯過兩次機會了，要好好把握住，最後他們也做到了。」

下半季新加入conti的吳信賢、陳宥廷、楊子頡三人，今天上場都有亮眼表。對於陣容改變，林顯丞教練說：「考慮到北市大球員結束平時訓練後，要趕到國北和大家練習，搭配上來講比較困難，因次做出陣容調動。」因此下半季開始conti將以全國北教大陣容出賽。

▲企排，conti，林顯丞教練、主攻手陳立偉。（圖／中華排協提供）

▲conti林顯丞教練。（圖／中華排協提供）

此役面對以大專聯賽11連霸的台師大為班底的MIZUNO獲勝，林顯丞教練認為有助於球員們建立信心，也希望未來不論在大專或企排賽場上都能夠有更穩定、更好的表現，繼續對各路強豪進行挑戰。

另場男子組賽事由排名前二的台電公司對上長力育樂，台電男排展現強勢的攻擊火力，以3-0（25-15、25-22、25-23）獲勝，仍然保持本季不敗戰績。

▲企排，conti，林顯丞教練、主攻手陳立偉。（圖／中華排協提供）

▲conti主攻手陳立偉。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企排conti
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