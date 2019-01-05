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亞足賽／亞洲最大足球盛事開戰　日搶第五冠韓爭58年首冠

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▲柴崎岳。（圖／達志影像／美聯社）

▲柴崎岳。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

亞洲最大足球盛事-亞洲盃足球賽將在台灣時間5日午夜12點於阿拉伯聯合大公國開踢。去年在世界盃踢出佳績的日本，將以換血過後的年輕陣容出賽，爭奪第五座冠軍。另一東亞強權南韓，上一次奪冠已經要追溯到1960年，這次在英超名門熱刺的孫興慜也會加入國家隊為韓爭光。

亞洲盃今年擴軍至24隊，日本在過去獲得4次亞洲盃冠軍，為名副其實的亞洲王者。不過隨著球隊換血少了本田圭佑、香川真司、岡崎慎司等老將，將由柴崎岳、南野拓實、中島翔哉、大迫勇也等年輕旅外好手，組成全新進攻鋒線，加上後場的老將長友佑都和吉田麻也等老將，將衝擊第五座冠軍。

另一強權南韓曾在1956和1960年的亞洲盃稱霸，但近58年來奪下4次亞軍和4次季軍。這次有了一代進攻主力孫興慜加持，希望能拿下暌違已久的冠軍。

除了日韓兩大強權，去年參戰世界盃的伊朗和沙烏地阿拉伯實力也不俗，兩隊過去都曾在亞洲盃3次奪冠，再加上去年冠軍澳洲，列強無一不蓄勢待發。而在東南亞有近年崛起的越南、泰國，以及中亞的吉爾吉斯以及土庫曼都有可能是黑馬球隊。 成績總是不如預期的中國，則是由名帥里皮(Marcello Lippi)領軍出擊。

亞洲盃擴軍至24隊，共分為6組進行小組賽。5日的開幕戰將由地主阿拉伯聯合大公國，對上巴林。而當地時間慢台灣4個小時，觀看比賽也不至於不方面。

▲▼ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽
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