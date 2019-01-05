中職／專業裁判訓練營開訓　3位女學員不讓鬚眉

▲中職裁判訓練營 。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2019中華職棒大聯盟專業裁判訓練營今（5日）假林口體育大學舉行，33名學員不畏溼冷的天氣，精神抖擻地在場中大聲喊叫，場面熱烈有勁。



本次開訓典禮特別邀請國立體育大學邱炳坤校長及龔榮堂總教練參加。邱校長勉勵學員努力學習，國立體育大學也特地支援八位選手來協助訓練，未來也期待與中華職棒繼續合作，培養更多的裁判人材；中華職棒馮勝賢秘書長也鼓勵大家好好學習，除了提升個人本質學能外，聯盟將從中擇優兩名學員加入聯盟育成裁判的培養，為聯盟的裁判注入新血。



聯盟裁判組為了此次訓練營，特別組成13名講師群，並多次在現場演練，同時也自製特殊道具，包括伸縮球竿，滑壘用的假腿等，讓學員在道具的輔助下，可以正確又清楚地喊出「safe」、「out」之判決，這些道具也確實發揮了最大的功效，學員都覺得新鮮有趣，能達到學習效果。



本次訓練營陽剛氣十足，但有三位不讓鬚眉的女性學員，來自香港的毛綺華，曾經在女子世界杯棒球賽執法，但為了提升個人執法水準，已經多次參加中職裁判講習會，也曾自費至聯盟二軍訓練，這次又特別來華訓練；張淑雯，大多在台北市及新北市棒委員擔任記錄，偶爾缺少裁判時才會臨時上場執法，但為了學得更專業的動作與觀念，特別來參加訓練。來自台中的林晏竹，年紀只有20歲，目前是大葉大學四年級的學生，常在彰化大肚溪擔任乙組成棒的裁判，個人擁有C級裁判證，也前來參加本次的訓練，希望能學習到最專業的執法技巧。



33名學員中，不乏擁有中華棒協及各縣市棒委會的裁判證，其中4位是B級，15位是C級，大家對於本次的訓練營抱有高度的興趣，希望再精進個人專業執法品質。