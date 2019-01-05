運動雲

> >

中職／專業裁判訓練營開訓　3位女學員不讓鬚眉

ETtoday運動雲

▲中職裁判訓練營 。（圖／中職提供）

▲中職裁判訓練營 。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

2019中華職棒大聯盟專業裁判訓練營今（5日）假林口體育大學舉行，33名學員不畏溼冷的天氣，精神抖擻地在場中大聲喊叫，場面熱烈有勁。

本次開訓典禮特別邀請國立體育大學邱炳坤校長及龔榮堂總教練參加。邱校長勉勵學員努力學習，國立體育大學也特地支援八位選手來協助訓練，未來也期待與中華職棒繼續合作，培養更多的裁判人材；中華職棒馮勝賢秘書長也鼓勵大家好好學習，除了提升個人本質學能外，聯盟將從中擇優兩名學員加入聯盟育成裁判的培養，為聯盟的裁判注入新血。

聯盟裁判組為了此次訓練營，特別組成13名講師群，並多次在現場演練，同時也自製特殊道具，包括伸縮球竿，滑壘用的假腿等，讓學員在道具的輔助下，可以正確又清楚地喊出「safe」、「out」之判決，這些道具也確實發揮了最大的功效，學員都覺得新鮮有趣，能達到學習效果。

本次訓練營陽剛氣十足，但有三位不讓鬚眉的女性學員，來自香港的毛綺華，曾經在女子世界杯棒球賽執法，但為了提升個人執法水準，已經多次參加中職裁判講習會，也曾自費至聯盟二軍訓練，這次又特別來華訓練；張淑雯，大多在台北市及新北市棒委員擔任記錄，偶爾缺少裁判時才會臨時上場執法，但為了學得更專業的動作與觀念，特別來參加訓練。來自台中的林晏竹，年紀只有20歲，目前是大葉大學四年級的學生，常在彰化大肚溪擔任乙組成棒的裁判，個人擁有C級裁判證，也前來參加本次的訓練，希望能學習到最專業的執法技巧。

33名學員中，不乏擁有中華棒協及各縣市棒委會的裁判證，其中4位是B級，15位是C級，大家對於本次的訓練營抱有高度的興趣，希望再精進個人專業執法品質。

▲中職裁判訓練營。（圖／中職提供）

關鍵字： 中華職棒中職裁判
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

熱門新聞

水手帶鈴木一朗到日本開幕　如果7安打就續留大聯盟

中職／3年前今天風光加盟兄弟　林智勝如今面臨去留抉擇

韓國瑜效應！崇越隼鷹要搬到高雄　高市要有城市隊了

中職／劉芙豪赴美巧遇風神　難忘當年汗水流不停

UBA／離譜吹判！最後19.7秒竟然能重打？　高師大贏球變輸球

陳偉殷新背號曝光！深夜IG貼照「不說一句話」　球迷神解

讀者回應

﻿

最新新聞

1謝淑薇止步奧克蘭女網賽4強

2巨人前段棒次　陽岱鋼加入升火

3稻葉：日本12強賽爭金　警戒台灣

4中職裁判訓練營　3女學員成嬌點

5二度來台　強森；台灣溜馬迷好多

熱門新聞

1鈴木一朗日本開幕　7安打續留

23年前風光加盟兄弟　林智勝如今面臨去留

3高市要有城市隊了　崇越要搬到高雄　

4劉芙豪赴美遇風神　難忘汗水不停

5裁判讓比賽重打？高師勝利被搞掉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366