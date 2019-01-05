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金牌教練8週特訓指導　教萬金石跑者挑戰自我「17破PB」

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▲「雙金教練」黃毓軒親自指導跑者訓練動作。（圖／主辦單位提供）

▲「雙金教練」黃毓軒親自指導跑者訓練動作。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

全台唯一國際銀標籤認證之新北市萬金石馬拉松，將於2019年3月17日舉辦，是國內外菁英選手爭相競技的賽場。為了服務跑者並協助突破自我競賽成績，大會與台灣美津濃共同邀請「雙金教練」黃毓軒、「2017萬金石黑馬冠軍」林育宏等人擔任教練。

今(5)日在新北市板橋第一運動場展開2019萬金石馬拉松 X 美津濃8週訓練營，希望藉由專業教練的帶領，讓跑者們透過系統化地團體訓練，在今年3/17賽事中「17來破PB」。

▲訓練營教練由黃毓軒(左二)、林育宏(右二)、張偉紹及林辰鴻 四位專業級教練 傳授馬拉松備戰技巧。（圖／主辦單位提供）

▲訓練營教練由黃毓軒(左二)、林育宏(右二)、張偉紹及林辰鴻四位專業級教練傳授馬拉松備戰技巧。（圖／主辦單位提供）

訓練營課程中涵蓋萬金石策略解說、訓練強度專業評估、個人化專屬訓練課表以及專業諮詢與建議，提供給想在萬金石突破自我的選手一個量身打造的最佳訓練環境。

擁有豐富教學經歷的「雙金教練」黃毓軒特別提到，正確的跑步姿勢可以減少運動傷害的發生，同時也能提升跑步效能，然而國內跑者容易忽略它的重要性，又或是想改善卻不知從何下手，在訓練營中會特別幫助大家如何跑得更快更健康。

▲「2017萬金石黑馬冠軍」林育宏擔任8週訓練營將冠軍經驗傳授給跑者。（圖／主辦單位提供）

▲「2017萬金石黑馬冠軍」林育宏擔任8週訓練營將冠軍經驗傳授給跑者。（圖／主辦單位提供）

2017年萬金石馬拉松國內組第一名的「黑馬冠軍」林育宏也強調，他生涯首座全國冠軍就是來自於萬金石，當時搭配「前段配速穩、中段配速守、後段衝刺狠」的配速策略，讓他收到超乎預期的成果，也突破了個人當時的最佳成績，因此在訓練課程中，除了核心基礎課程，也會實際在板橋浮洲河濱公園為學員們進行配速跑以及長短距離的間歇訓練，期待大家在今年3月17日都可以「17破PB」。

大會與台灣美津濃本次共同舉辦訓練營，目的就是為了幫助這些挑戰自我的跑者們可以在最後這8週進行衝刺，努力爭取好成績。而在3月14日至16日，萬金石馬拉松也將在新北市政府舉辦2019萬金石馬拉松運動博覽會，期盼民眾與國內外跑者們共襄盛舉，17來WAN！

▲▼萬金石馬拉松x美津濃8週訓練營開跑，金牌教練帶領跑者「17破PB」。（圖／主辦單位提供）

▲萬金石馬拉松x美津濃8週訓練營開跑，金牌教練帶領跑者「17破PB」。（圖／主辦單位提供）

【 2019萬金石馬拉松金牌教練賽事攻略要點】
賽事衣著：萬金石賽道易下雨且海風強勁，氣溫約在14度上下全程濕冷。
-上身: 長袖緊身衣/袖套＋容易穿脫的輕便型雨衣
-下身: 壓縮褲(長)
飲食
-賽前: 早餐吃自己熟悉的食物，開賽2小時前完食
-補給: 沒有口渴到水站也需漱口，每40~60min補充能量果膠
-賽後: 補充高熱量、高升醣的食物
賽道策略
-前段穩，中段守，後段狠
-確定目標時間，善用大會配速員
-後半段路程風速強，藉由跑者互相擋風，節省體力負擔

更多「2019新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

關鍵字： 萬金石馬拉松
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