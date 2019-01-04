adidas全新跑鞋上市 「臺灣最速男」楊俊瀚領跑全場

▲「台灣最速男」楊俊瀚。（圖／adidas提供）



體育中心／綜合報導

adidas發表全新AlphaBOUNCE Instinct系列鞋款，以優異的鞋款性能滿足專業運動員追求速度的本能，成為所有運動愛好者進行各種動態訓練的最佳選擇。「臺灣最速男」楊俊瀚搶先體驗AlphaBOUNCE Instinct跑鞋，帥氣詮釋「領跑全場」的精神與態度，楊俊瀚表示：「追求速度是每位運動員的本能，透過日常訓練不斷加強敏捷度與爆發力，才能在賽場上跑出最佳表現，持續突破自我！」

adidas打造全新AlphaBOUNCE Instinct鞋款，為所有運動員提供最佳的訓練裝備，鞋款搭載S型BOUNCE緩震中底，在雙足落地或變向時，可感受到更快速且靈活的全方位避震效果，雙足後側加大鞋跟穩定片則可提供絕佳的支撐與穩定性。

鞋面採用無接縫工藝式網布，透過Forgedmesh技術搭配一體成型的鞋舌設計，帶給雙足服貼的包覆腳感。鞋底採用經典Continental™ 馬牌輪胎大底，出色耐磨的表現與抓地力，幫助運動員激發潛能，在訓練時自在奔馳。

全新AlphaBOUNCE Instinct同步推出包括黑紅、黑灰與藍白等多款配色，讓運動愛好者不論在場上訓練或是生活穿搭，皆能創造自我極限、領跑全場！

▼adidas全新跑鞋。（圖／adidas提供）

