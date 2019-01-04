回多倫多才可能情緒爆發　迪羅臣4日戰暴龍：只想享受

▲迪羅臣將在主場面對暴龍。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

去年夏天意外被交易至馬刺的迪羅臣(DeMar DeRozan)即將在4日於主場迎接東家暴龍，當初覺得受到背叛而沮喪，迪羅臣回憶這起交易只淡淡表示自己從中學到許多，對於接下來的比賽，「我不會太激動，只想享受並贏下比賽，畢竟2月就要回到多倫多，那時我可能才會特別激動。」

生涯9年都效力多倫多，迪羅臣曾表示希望自己能一生都待在暴龍，沒想到去年夏天卻意外被交易到馬刺，換取雷納德(Kawhi Leonard)和格林(Danny Green)，讓迪羅臣大受打擊，事後回想起這件事，讓他有所感觸，「這讓我有了新的想法，讓我知道不論你在交易中擔任什麼角色，你隨時都得準備好應對任何事，人生也是如此。」

不過，迪羅臣表示，這起交易最糟糕的部分，是他沒有被球團事先告知，讓他感覺被背叛、覺得他在多倫多沒有完成自己想做的事，因為過去三季暴龍都在季後賽不敵詹姆斯(LeBron James)率領的騎士，「有時候生活就是不會給你機會、讓你娶到你最想娶的女人。」

事已成定局，迪羅臣也只能努力消化事實，但該面對的還是得面對，他將在4日於聖城迎接來犯的暴龍，也不得不面對外界的疑問，「這場比賽當然很重要，因為你總會想要擊敗東家，但我不認為對上暴龍會是場激動的比賽，我只想要享受其中，等到2月23日回到多倫多，我想那時候我才會情緒爆發。」