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韓職洋將平均百萬美元年薪　中職根本比不上

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▲▼富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒4隊洋將都還未完全敲定，韓職10隊30位洋將已都找好，中職洋將最高月薪3萬美元，韓職今年洋將年薪最少50萬美元，中職如何跟韓職拚，韓職不要的洋將，薪水也非中職付得起。

韓國職棒10隊共30位洋將總計年薪是2924萬美元，平均1人年薪100萬美元，以斗山熊的洋將年薪385萬美元最高，耐克森英雄的洋將190美元年薪最少。

今年最高薪洋將是起亞虎諾西（Hector Noesi）年薪200萬美元，耐克森英雄羅傑斯（Esmil Rogers）、三星獅拉夫（Darin Ruf）都是年薪150萬美元並列第2，耐克森英雄洋投傑奇（Eric Jokisch）、洋砲洋砲山德斯（Jerry Sands）及SK飛龍羅麥克（Jamie Romak）年薪50萬美元最少。

中職洋將平均月薪1.5萬美元起跳，月薪在2萬到2.5萬美元左右，頂級洋將如羅力可以領到月薪3萬美元，都無法跟韓職洋將的待遇相比。

此外，韓職洋將都算年薪，中途被解約還是可以領到之後的薪水，中職是算效力期間的薪水，少數可以領到保障1年的合約，羅力若是1年也只可領到36萬美元，還是不及韓職最低薪洋將。

中職對於洋將的待遇及保障都不及韓職，因此只要季中韓職球隊對某一洋將有興趣，該位洋將都會不顧一切去韓職。

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