10大自由球員落點？官網預測馬查多到洋基、哈波去費城

▲哈波、馬查多。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

新的一年到來，大聯盟各隊的春訓也將在1個多月後展開，不過自由市場上仍有許多大咖還沒找到新東家，大聯盟官網記者范森(Mark Feinsand)3日（台灣時間）針對自由市場前10大咖預測落點，他認為馬查多(Manny Machado)會與洋基簽約，哈波(Bryce Harper)則會落腳費城人。



馬查多，游擊手，26歲

競逐球隊：費城人、洋基、白襪

洋基剛簽下托洛威斯基（Troy Tulowitzki），但不會退出競爭馬查多的行列。

預測球隊：洋基



哈波，右外野，26歲

競逐球隊：國民、費城人、白襪

國民老闆上個月已經說過，他們的開價無法滿足哈波，如果馬查多去洋基，費城人就會把所有預算都給哈波。

預測球隊：費城人



凱戈(Dallas Keuchel)，左投手，31歲

競逐球隊：釀酒人、費城人、紅人

紅人已經有了左手的伍德（Alex Wood），對凱戈的需求沒有那麼大，去年費城人簽下艾瑞塔(Jake Arrieta)，今年可能採用同樣方式簽下凱戈，2人都是波拉斯(Scott Boras)的客戶。

預測球隊：費城人



金柏瑞(Craig Kimbrel)，右投手，30歲

競逐球隊：天使、勇士、紅襪

金柏瑞想要簽下至少6年破億美元的終結者史上最大約，但至今沒有答案，紅襪也想簽回金柏瑞，但還在等他的價碼回到一般價碼。

預測球隊：紅襪



布里頓(Zach Britton)，左投手，31歲

競逐球隊：費城人、紅襪、洋基

洋基想簽回布里頓，與貝坦西斯（Dellin Betances）、查普曼（Aroldis Chapman ）組成牛棚鐵三角，但布里頓還在尋找更貼近自己滿意的價碼，而紅襪也有機會簽下布里頓，不過優先等待金柏瑞。

預測球隊：洋基



葛蘭達(Yasmani Grandal)，捕手，30歲

競逐球隊：道奇、費城人、白襪

在拒絕了大都會4年6000萬美元合約後，葛蘭達在自由市場上陷入窘境，他可能會以1年合約回到道奇，明年再進入自由市場。

預測球隊：道奇



波洛克(A.J. Pollock)，中外野，31歲

競逐球隊：費城人、紅人、白襪

波洛克是不錯的中外野手，正在尋求像是坎恩（Lorenzo Cain）5年8000萬美元的合約，但他的病史影響身價，他可能要等到馬查多、哈波等人確定東家後才能找到工作。

預測球隊：白襪



莫斯塔克斯（Mike Moustakas），三壘手，30歲

競逐球隊：教士、費城人、皇家

如果費城人錯過馬查多，那莫斯塔克斯看起來是個適合的人選，他像是砲火升級版的法蘭柯(Maikel Franco)，但莫斯塔克斯去教士也是不錯的選擇，可以跟前隊友侯斯默(Eric Hosmer)再續前緣。

預測球隊：教士



岡薩雷茲(Marwin Gonzalez)，工具人，30歲

競逐球隊：大都會、國民、教士

岡薩雷茲可以說是2019最好的選手，他每個位置都能守，如果國民沒錢簽哈波，那他們可以花錢找岡薩雷茲，並讓他守二壘。

預測球隊：國民



歐塔維諾(Adam Ottavino)，右投手，33歲

競逐球隊：紅襪、白襪、洋基

歐塔維諾是自由市場上頂級的牛棚投手，身為紐約人，回洋基再好不過，洋基放掉羅伯森(David Robertson)後，應該有能力將歐塔維諾跟布里頓全簽下。

預測球隊：洋基