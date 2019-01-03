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亞足賽／6大最佳中場球員前瞻　日本柴崎岳、越南梅西受關注

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▲▼日本隊柴崎岳。（圖／路透）

▲日本隊柴崎岳。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃開踢進入倒數階段，除了上屆冠軍澳洲、亞軍南韓以外，在各自陣容上，也有許多受到關注的球員，《Foxsport》並選出最佳的6大中場球員，包括穩定的日本柴崎岳，東南亞逐漸崛起的新星阮光海、頌克拉辛也可望有好表現。

▼ 施勒克（右）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼ 亞足賽,菲律賓施勒克（Stephan Schrock）（右）（圖／達志影像／美聯社）

1.菲律賓施勒克（Stephan Schrock）

今年32歲的施勒克，過去曾效力德甲法蘭克福，目前效力菲律賓聯賽塞列斯， 2011年開始在國際賽中站露頭角，成為菲律賓陣中不可缺少且具有影響力的一員，在菲律賓新主帥接任以來，他的回歸也是為球隊注入強心針。

2.日本柴崎岳

柴崎岳曾在兩年前世俱盃，對戰皇家馬德里時，上演梅開二度，雖然最後鹿島鹿角還是以2比4輸球，但仍獲得全球關注，也成為第一位在世俱盃決賽中進球的亞洲球員，雖然身材較為矮小，但發揮了他沉著冷靜的中場調度，讓日本在俄羅斯世界盃有好表現，本屆亞洲盃無疑也是藍武士的關鍵人物。

▼泰國頌克拉辛。

▲▼ 亞足賽,泰國頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)。（圖／達志影像／美聯社）

3.沙烏地阿拉伯多薩里（Salem Al-Dawsari）

多薩里目前效力沙烏地沙特希拉爾足球俱樂部，被譽為是近年來沙烏地最有才華的球員之一，也同時能夠帶領綠色獵鷹走向未來，27歲的他在前輩們接連退休後，逐漸邁向自己生涯巔峰，適時掌握進攻節奏，也能為前鋒帶來許多機會。

4.泰國頌克拉辛(Chanathip Songkrasin)

頌克拉辛目前效力日職北海道札幌岡薩多，身高雖然只有158公分，但優異表現在去年被選進J聯盟年度最佳11人，本屆能夠參與，也讓泰國隊信心大增，現年25歲的他被稱為是東南亞最好的球員之一，更能放眼整個大陸，他也有信心能夠為球隊做好防守組織。

▼ 越南阮光海。

▲▼ 亞足賽,越南阮光海。（圖／達志影像／美聯社）

5.越南阮光海

阮光海幕前效力於越甲河內FC，去年被選進U23後，一人5顆進球的傑出表現，帶領球隊拿下U23亞洲盃的亞軍，也被稱為越南梅西，並在鈴木盃被選為MVP，成為2018年東南亞球員中最耀眼新星，越南將在本屆小組賽硬碰伊朗和伊拉克，阮光海的表現也讓人期待。

6.南韓李在城

李在城過去幾年耐心在K1經營後，2017年獲得K聯盟的MVP，終於獲得旅歐機會，目前效力德乙霍爾斯坦基爾的他，在俄羅斯世界盃之後，終於打進在霍爾斯坦基爾的進球，目前出賽15場有3進球，考量到小組賽前兩場一哥孫興慜缺陣，加上本屆李昇祐並未入選，因此南韓很多機會都要看李在城能否把握。

▼ 南韓李在城。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,南韓李在城 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓朝鮮日本阿聯
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