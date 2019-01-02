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中職／老將威力減弱　中信兄弟找洋砲串連火線

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▲林智勝。（圖／記者季相儒攝）

▲兄弟新洋打艾銳克（Eric Wood）。（圖／兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟為什麼大膽找洋砲，除了希望本土投手可以扛起先發戰力，更重要是先發打線中缺少可以穩定供輸的火力，缺少大砲型野手。

去年中信兄弟在下半季本有一爭打進季後賽的機會，但季末戰績下滑，球團分析檢討之後，認為主因出在打擊火力不振，因而有找洋砲補強的想法。

中信兄弟本土球員打線中，具有長程火力的球員有張志豪、陳子豪、詹子賢、許基宏及蘇緯達，其中前3人是一軍主力，蘇緯達在一、二軍之間上下，許基宏大多數時間在二軍。

張志豪去年全壘打仍有22轟，但打擊率下滑到2成68、打點減到61分，威力不若前2季，在8月中之後更陷入長期低潮到球季結束。

詹子賢是去年更是幾乎低潮一整年，打擊率2成81、9支全壘打、50點都比前年還要少。陳子豪去年打擊率下滑到2成90，但13支全壘打算有維持，80打點是生涯單季新高。

▲▼ 0727 中華職棒28年-中信VS富邦-彭政閔。（圖／記者黃克翔攝）

▲彭政閔。（圖／記者黃克翔攝）

他們3人是中信兄弟的中心打線，除了他們之外，周思齊的火力堪稱穩定，彭政閔的火線也算是平均，但體力難以天天出賽。林智勝打擊減弱嚴重，位置與彭政閔重疊，2人是相互取代。

由於彭政閔、周思齊及林智勝都有一定年紀，所以中信兄弟找洋投來補強打線上不足之處，讓先發打線可以有串連效果。

中信兄弟規劃的藍圖是前2棒王威晨、岳東華，3到6棒是張志豪、陳子豪、詹子賢加上洋砲，彭政閔、周思齊及林智勝打第7棒，8、9棒是王勝偉及捕手，讓打線活絡。

有了洋砲將會壓縮本土野手先發空間，讓本土野手競爭更激烈，不過洋砲的打擊無法預測，且有適應中職環境的問題，能否有期待的表現值得觀察。

▲兄弟新洋打艾銳克（Eric Wood）。（圖／兄弟提供）

▲兄弟新洋打艾銳克（Eric Wood）。（圖／兄弟提供）

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