中職／中信兄弟相信土投先發戰力　無洋砲也用2洋投先發

▲中信兄弟陳琥。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟今年球季採取2投1野洋將策略，也就是只用2位洋投先發，重用本土投手加入先發輪值，其實，如果沒有找洋砲，中信兄弟今年球季早已定調單周用3位本土先發的策略。

今年球季中信兄弟找來洋砲艾銳克，再續留去年洋投艾迪頓及萊福力，3位洋將的戰力確定，今年球季開季將只用2位洋投先發。

只用2位洋投先發是很大的決策考量，中信兄弟在今年球季結束後進行檢討，認為本土先發投手經過這2年的磨練，明年球季應該可以單周至少2場先發的重任，所以才大膽想要找洋砲。

中信兄弟在去年季後定調重用本土先發投手，如果沒有找到合適的洋砲，找來的第3位洋投可能會當做後援投手使用，強化比較薄弱的第6、7局的牛棚投手，可以保住領先的勝果。

如今找來了洋砲艾銳克，可以守一壘、三壘及外野，是多功能的洋砲，確實可以補強中信兄弟的打擊火力。

中信兄弟明年球季可以擔任先發的本土投手有楊志龍、陳琥、洪宸宇、蔡齊哲、周磊、黃恩賜，主要先發投手是陳琥、楊志龍2人，是固定每周先發的人選，其他人視調整及對戰球隊不同再安排。

洪宸宇、周磊及蔡齊哲在去年季末調整後上一軍，都有不錯的先發表現，是讓中信兄弟找洋砲，甚至決定只用2位洋投先發的主因，黃恩賜或許調整趕不上開季，但調整好上一軍也是不錯先發戰力。