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大號雙20+5X5豪華數據　「大白熊」紐基奇成歷史首人

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▲▼紐基奇（Jusuf Nurkic）。（圖／CFP）

▲紐基奇繳出豪華雙20+5X5豪華數據成為歷史第一人。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

拓荒者2日踢館國王，最終波特蘭大軍成功在延長賽中以113比108收下勝利，不過能成功收下勝利，拓荒者最大功臣並非當家雙星里拉德(Damian Lillard)以及麥卡倫(CJ McCollum)，而是「大白熊」紐基奇(Jusuf Nurkic)，他全場繳出大號5X5數據，成為自聯盟開始計算抄截和火鍋以來第一位達成雙20又5X5的球員。

紐基奇面對國王全場出賽38分鐘，10投5中，罰球16罰14中，攻下24分，23籃板，7助攻，5抄截，5阻攻，完全主宰攻防兩端，對於一名中鋒而言，雙20數據時有可見，不過7助攻，5抄截，5阻攻卻相當不容易，「大白熊」能貢獻這樣的豪華數據也讓他成為自1973年開始計算抄截和火鍋以來，首位達雙20+5X5的球員。上一位最接近這項數據的是「大夢」歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)的34分，22籃板，5助攻，4抄截，7阻攻。

雖然拓荒者一直仰賴「雙槍」，但紐基奇卻一直是球隊不可或缺的腳色，雖然他看起來像是傳統型中鋒，但紐基奇在場上能做的事情卻非常多，除了在攻擊端能有貢獻外，他的策應能力也相當優異又能夠組織球隊。而本季他場均可以貢獻14.7分，10.5籃板，3助攻，1.3阻攻以及1.1抄截，也是繼艾德里奇走後，拓荒者禁區的中流砥柱。

面對國王紐基奇除了神級數據外，他在罰球線上的穩定表現也是致勝關鍵，過去他整個職業生涯罰球命中率僅63％但他今年命中率卻成長到74％今天命中率更高達87％可見他在這方面的進步。值得一提的是，紐基奇今夏原先要離開拓荒者，但波特蘭願意給他想要的合約，最終雙方續約4年4800萬美元，平均年薪1200萬美元，可說是相當划算。

關鍵字： NBA拓荒者紐基奇
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