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雷納德爆砍45分生涯新高退爵士　展現各種技巧秀翻全場

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▲▼暴龍，雷納德。（圖／CFP）

▲雷納德爆砍45分創生涯新高。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

爵士2日踢館暴龍，雖然半場打完猶他有著領先，不過進入下半場雷納德(Kawhi Leonard)完全主宰比賽，強攻禁區、外圍投射幾乎無所不能，雖然爵士一度將比數追近，但「可愛」全場爆砍45分創下生涯新高，在他帶領下，暴龍最終仍以122比116收下勝利。

暴龍身為地主首節雖然有著高達55％的命中率，雷納德更單節就拿下10分，不過在防守端卻無法限制爵士發揮，自身還出現4次失誤，導致猶他雖然僅有3成命中率，仍只有2分的落後，隨後爵士進攻狀態逐漸加溫，面臨對手的反擊，「可愛」不斷衝撞油漆區，但卻屢屢遭裁判無視，他甚至在一次強攻後朝著裁判怒吼，裁判更遭到主場球迷狂噓。

除了雷納德站出來之外，西亞卡姆(Pascal Siakam)也戰出來幫助球隊取分，還在一次成功防守後完成漂亮的2人快攻嗨翻全場，無奈暴龍多次送爵士球員上罰球線，加上米歇爾(Donovan Mitchell)在上半場結束命中一記中距離讓爵士兩節打完以53比51反超。

進入下半場多倫多馬上用2記三分彈迅速將比數超前，暴龍也開始加強攻擊端的侵略性，一再朝著爵士禁區狂打，雷納德更在這節大殺四方，不僅切入無人能擋，在外圍投射也讓爵士無法招架，單節就轟了19分，瘋狂的表現讓現場球迷都高呼MVP，而暴龍在第三節爆砍44分，也成功取得10分的領先。

雖然有著雙位數落後，由他在決勝節仍沒有放棄反抗，仍一度將比數追至5分差，不過新一代北境之王雷納德卻及時跳出來滅火，還完成一記不看框反手拉桿美技，將第4節變成他的個人秀，最終暴龍也靠著「可愛」砍下生涯新高45分，以122比116擊退爵士。

此役雷納德轟下生涯新高45分，6籃板，1助攻；西亞肯姆繳出28分，10籃板，1助攻的雙十數據；鮑威爾(Norman Powell)替補出戰攻下14分，3籃板，1助攻。暴龍全隊僅3人得分上雙。

爵士方面，克勞德(Jae Crowder)替補上場攻下全隊最高30分，6籃板；米歇爾19分，4籃板，3助攻；弗斯(Derrick Favors)21分，9籃板；戈貝爾(Rudy Gobert)16分，9籃板，2助攻。

關鍵字： NBA暴龍爵士雷納德
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