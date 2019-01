雷納德爆砍45分生涯新高退爵士　展現各種技巧秀翻全場

▲雷納德爆砍45分創生涯新高。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

爵士2日踢館暴龍,雖然半場打完猶他有著領先,不過進入下半場雷納德(Kawhi Leonard)完全主宰比賽,強攻禁區、外圍投射幾乎無所不能,雖然爵士一度將比數追近,但「可愛」全場爆砍45分創下生涯新高,在他帶領下,暴龍最終仍以122比116收下勝利。

暴龍身為地主首節雖然有著高達55%的命中率,雷納德更單節就拿下10分,不過在防守端卻無法限制爵士發揮,自身還出現4次失誤,導致猶他雖然僅有3成命中率,仍只有2分的落後,隨後爵士進攻狀態逐漸加溫,面臨對手的反擊,「可愛」不斷衝撞油漆區,但卻屢屢遭裁判無視,他甚至在一次強攻後朝著裁判怒吼,裁判更遭到主場球迷狂噓。

除了雷納德站出來之外,西亞卡姆(Pascal Siakam)也戰出來幫助球隊取分,還在一次成功防守後完成漂亮的2人快攻嗨翻全場,無奈暴龍多次送爵士球員上罰球線,加上米歇爾(Donovan Mitchell)在上半場結束命中一記中距離讓爵士兩節打完以53比51反超。

進入下半場多倫多馬上用2記三分彈迅速將比數超前,暴龍也開始加強攻擊端的侵略性,一再朝著爵士禁區狂打,雷納德更在這節大殺四方,不僅切入無人能擋,在外圍投射也讓爵士無法招架,單節就轟了19分,瘋狂的表現讓現場球迷都高呼MVP,而暴龍在第三節爆砍44分,也成功取得10分的領先。

雖然有著雙位數落後,由他在決勝節仍沒有放棄反抗,仍一度將比數追至5分差,不過新一代北境之王雷納德卻及時跳出來滅火,還完成一記不看框反手拉桿美技,將第4節變成他的個人秀,最終暴龍也靠著「可愛」砍下生涯新高45分,以122比116擊退爵士。

