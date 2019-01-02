菊池新版入札第1人！　松坂天價標金西武拿來升級球場

▲菊池雄星加盟水手隊。（圖／翻攝自sanspo.com）



記者路皓惟／綜合報導

菊池雄星成為2018新版入札制度的第一人，與水手簽下4年5600萬美元合約，前3年為保障合約，若未來與水手延長合約，合約長度將是7年最高總額達1.09億美元，若雙方走完7年合約，西武最多將可得到1822.5萬美元入札金。

自2018年休賽季起，新版本入札制度上路，改為球團不需要透過入札金競標，所有球團都可以直接與球員談約，入札金計算方式為大聯盟合約合約總額前2500萬美元的20%，以及第2個2500萬美元的17.5%，加上之後的10%。

以菊池與水手簽訂的「3+4」合約來看，前3年的4300萬美元來換算，等於西武可拿815萬美元入札金，若是菊池在水手待滿4年，西武可獲得1027.5萬美元，假設雙方走完7年1.09億美元合約，西武將得到1822.5萬美元入札金。

▲當時松坂大輔天價入札金創下紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



入札金對於日職母球團來說，是一筆相當重要的資金補償，2006年紅襪砸5111萬美元入札金標下松坂大輔，母隊西武獅將其中2500萬美元拿來翻新球場硬體設施，包括球場草皮、球場觀眾席、計分板等，甚至為每間廁所加裝免治馬桶，打造當時最豪華的廁所。

2011年遊騎兵以5170萬美元入札金標下達比修有，創下入札金史上最高價碼，這筆錢對母隊日本火腿隊極為重要且及時，該年日本311大地震，東北地區造成巨大傷害，火腿工廠因震損失慘重，這筆金額剛好填補企業相關損失。

雖然2018新版入札制度的計算方式，很難像過去一樣炒出天價的入札金，但水手開給菊池雄星的合約，西武獅最多仍可收穫1822.5萬美元，對於球隊來說，依舊是很重要的資金。

▲達比修有入札金仍是最高紀錄，未來難被超越。（圖／達志影像／美聯社）



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