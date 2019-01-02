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CBA／時間被壓縮沒差　陳盈駿更加成穩斬14分廣州3連勝

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▲▼第14輪賽事，廣州龍獅vs吉林東北虎，陳盈駿。（圖／CFP）

▲陳盈駿。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

廣州龍獅上季擺脫過去魚腩球隊形象以第9名姿態睽違9季闖進季後賽，而本季也在季後賽邊緣奮鬥。2019年首場賽事，第27輪賽事作客四川藍鯨，西熱力江延續近期的火燙攻下19分，外援福格（Kyle Fogg）更是猛砍31分，陳盈駿也有14分的好表現，在這3名後衛的爆發之下，以113比99輕鬆拿下3連勝。

福格開局就送上兩顆三分彈幫助廣州打出8比2攻勢，首節便取得31比24的領先，次節四川7比0逆襲追到1分差距，不過第三節卻突然當機，廣州趁勢將分差擴大到20分，終場便以113比99輕鬆獲勝。

上季的CBA選秀狀元陳盈駿，是廣州龍獅重返季後賽的重要拼圖。儘管本季西熱力江的到來減少了上場時間，但在增加切入的企圖心且改上上季59%不及格的罰球命中率之下，儘管場均少了2分鐘時間但效率更高，83%的罰球命中率，貢獻11.1分、3籃板、2.1助攻都比上季更佳優異，此役26分鐘出賽，斬獲14分、3籃板、2助攻、2抄截。

▲▼廣州龍獅，西熱力江。（圖／CFP）

▲西熱力江。（圖／CFP）

廣州龍獅本季最大的補強就是引進新疆飛虎球星西熱力江，球隊力拚季後賽之際，這位前冠軍成員挺身而出，延續上一場對青島雙星的27分好表現再轟19分，福格則攻下全場最高31分、8籃板、16助攻，前NBA勇士冠軍班底史貝茲（Mareese Speights）16分、7籃板，鞠明欣貢獻17分。

四川方面，曾經效力山西汾酒，在現SBL富邦勇士總教練許晉哲麾下打球的富蘭克林（Jamal Franklin），攻下25分、10籃板、12助攻大三元成績，擁有8季NBA經驗的中鋒湯普森（Jason Thompson）繳出23分、10籃板，楊越14分進帳，而本季從上海大鯊魚轉戰四川的曾文鼎此役則未上場。

關鍵字： 陳盈駿廣州龍獅CBA旅外台將
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