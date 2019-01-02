菊池第16人入札大聯盟　達比修有標金5170萬史上最高

▲達比修有當時加盟遊騎兵，入札金創史上最高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

日本職棒與大聯盟於1998年針對美日球員簽約行為進行協議，訂定出美日球員協議契約，又稱作「入札制度」。自2000年鈴木一首位以入札制度挑戰大聯盟後，至今連同菊池雄星加入水手隊，已有16人在入札制度下成功赴美挑戰大聯盟。

在1998年日職與大聯盟共同制定入札制度後，一共經歷2次變化，一開始日職球團宣告球員入札，美職球團可以無限制競標來取得議約權，2006年松坂大輔入札金高達5111萬美元，寫下當時入札金紀錄，而2011年達比修有以5170萬美元改寫紀錄。

高漲的入札金讓美職球團吃不消，2012年入札制度更新時，因美日雙方無法達成共識，最後沒有完成更新，一直到2013年才重新議定。自此之後，日職球員挑戰入札金上限被規定在2000萬美元。

▲松坂大輔當時在各球團競標下，入札金高達5111萬美元。(圖／達志影像／美聯社)



自2018年開始入札制度再次修改，改為球團不需要透過入札金競標，所有球團都可以直接與球員談約，入札金計算方式為大聯盟合約總額前2500萬美元的20%，以及第2個2500萬美元的17.5%，加上之後的10%。

從2000年鈴木一朗成為首位循入札制度赴美發展的球員後，一共有16位球員成功挑戰大聯盟，2002年石井一久加盟道奇，入札金1126萬美元，2003年大塚晶文加盟教士入札金30萬美元，中村紀洋2005年加盟道奇入札金並未公布。

2006年松坂大輔入札金高達5111萬美元，創下當時最高紀錄，同年度岩村明憲加盟魔鬼魚隊入札金450萬美元，洋基支付井川慶母隊阪神入札金為2600萬美元。2010年西岡剛和岩隈久志分別以532萬、1910萬美元入札金赴美。

▲田中將大入札金2000萬美元。(圖／達志影像／美聯社)



2011年達比修有以5170萬美元改寫入札金紀錄，青木宣親和中島裕之入札金同為250萬美元，自2013年新版入札制度簽訂後，田中將大、前田健太和大谷翔平的母球團都只能收到上限2000萬美元的入札金。

菊池雄星成為2018入札新制的第一人，以菊池與水手簽訂的合約來看，前3年的4300萬美元來換算，等於西武可拿815萬美元入札金，若是菊池在水手待滿4年，西武可獲得1027.5萬美元，假設雙方走完7年1.09億美元合約，西武將得到1822.5萬美元入札金。

▲菊池雄星是新入札制度的第一人。(圖／達志影像／美聯社)



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