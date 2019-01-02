運動雲

> >

菊池雄星合約第4年可逃脫　最長7年總額1.09億美元

ETtoday運動雲

▲▼菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星加盟水手隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

西武獅王牌左投菊池雄星與水手簽下4年5600萬美元合約，根據資深記者海曼（Joe Heyman）推特消息指出，這紙合約分為2部分，前3年為保障合約，若未來與水手延長合約，合約長度將是7年最高總額達1.09億美元。

海曼在推特上揭露菊池雄星的合約細節，前3年為保障合約，外加第4年球員選擇權，但也能在合約走到第4年時選擇延長合約，也就是合約總長將可達到7年。

菊池雄星4年合約總值5600萬美元，平均每年1400萬美元，在領了3年4300萬美元後可以選擇逃脫合約，或者球團執行延長合約，後4年可拿到6600萬美元，合約最大總值為1.09億美元。

菊池雄星8年日職生涯繳出74勝48敗、防禦率2.81成績，擁有一顆92-94英里之間的速球，外加一顆水準之上的滑球，能帶給左打者麻煩，不過想要在大聯盟投出成績，曲球和變速球能否練成第3種武器將是重要關鍵。

過去水手特愛網羅日本球員，包括鈴木一朗、岩隈久志、青木宣親和川崎宗則等日職名將，總管迪波托表示，與日本的連結很多是爭取菊池雄星有利之處，他的年紀也相當適合現在的水手隊，幫助球隊重回競爭行列。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 菊池雄星水手
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

大聯盟寒冬超過200球員沒頭路　僅6人獲複數年合約

中職／兄弟洋將底定、富邦差一人　統一、桃猿還在簽

水手4年5600萬簽菊池雄星　將為凱戈新合約帶來衝擊？

揮18拳爽拿2.7億每秒賺近200萬！梅威瑟：打得好開心

霍普曼盃天王天后大對決！　費德勒略勝小威瑞士帶走勝利

讀者回應

﻿

最新新聞

1價碼對了騎士就會交易洛夫？

2南韓對沙烏地罰球沒進、0射正

3馮俊凱：盡可能把自己變強

4卡森斯可能再留勇士1季

5跟布萊恩一起跨年　哈波去小熊？

熱門新聞

1前HBL球星　遭爆騙財

2大聯盟寒冬　僅6人獲複數年合約

3兄弟洋將底定、富邦差一人　獅猿還在簽

4水手簽菊池　影響凱戈新合約？

5梅威瑟18拳爽拿2.7億每秒近200萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366