菊池雄星合約第4年可逃脫　最長7年總額1.09億美元

▲菊池雄星加盟水手隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

西武獅王牌左投菊池雄星與水手簽下4年5600萬美元合約，根據資深記者海曼（Joe Heyman）推特消息指出，這紙合約分為2部分，前3年為保障合約，若未來與水手延長合約，合約長度將是7年最高總額達1.09億美元。

海曼在推特上揭露菊池雄星的合約細節，前3年為保障合約，外加第4年球員選擇權，但也能在合約走到第4年時選擇延長合約，也就是合約總長將可達到7年。

菊池雄星4年合約總值5600萬美元，平均每年1400萬美元，在領了3年4300萬美元後可以選擇逃脫合約，或者球團執行延長合約，後4年可拿到6600萬美元，合約最大總值為1.09億美元。

菊池雄星8年日職生涯繳出74勝48敗、防禦率2.81成績，擁有一顆92-94英里之間的速球，外加一顆水準之上的滑球，能帶給左打者麻煩，不過想要在大聯盟投出成績，曲球和變速球能否練成第3種武器將是重要關鍵。

過去水手特愛網羅日本球員，包括鈴木一朗、岩隈久志、青木宣親和川崎宗則等日職名將，總管迪波托表示，與日本的連結很多是爭取菊池雄星有利之處，他的年紀也相當適合現在的水手隊，幫助球隊重回競爭行列。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

